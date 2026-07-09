בזמן שהשיח הציבורי והתקשורתי סוער סביב התקציבים לציבור החרדי, פרופ' ירון זליכה, יו"ר המפלגה הכלכלית והחשב הכללי באוצר לשעבר, מציג זווית שונה לחלוטין.

בריאיון נוקב עם ישראל מאיר, הוא מסביר מדוע הניסיון להפוך את החרדים ל"נטל הכלכלי" הוא ספין שנועד להגן על הטייקונים, נזכר בברכה שקיבל מהרב עובדיה יוסף זצ"ל, ומצהיר בנחישות: "אני רץ עד הסוף, בעזרת השם נעבור".

"החרדים מקבלים 6 מיליארד; יוקר המחיה עולה 400 מיליארד"

ישראל מאיר: בזמן שכולם תוקפים את החרדים באמירות קשות על הכלכלה, אתה, ככלכלן בכיר, דווקא עומד לטובתם ואומר שהם לא הנטל על הכלכלה. תוכל להסביר מה עומד מאחורי האמירה הזו?

פרופ' ירון זליכה: קודם כל, אני תמיד אומר את האמת. והאמת היא שהבעיה הכלכלית המרכזית של ישראל היא המונופולים, היבואנים הבלעדיים, הבנקים והקבלנים. כל אלה גרמו לכך שמחירי הדיור בשיא של כל הזמנים, ושהפערים בסופר בין ישראל לאירופה המערבית הגיעו ל-40%. הדברים האלה לא מאפשרים לצעירים ולרבים בעם ישראל לסגור את החודש. 40% מהציבור נמצאים במינוס תמידי, וכל זה לא קשור בכלל לחרדים.

ישראל מאיר: ובכל זאת, ישנו שיח רחב על תעסוקת חרדים ולימודי ליבה.

פרופ' ירון זליכה: הנושאים האלה מוגזמים בצורה יוצאת דופן כדי לנסות ולשסע את העם. האמת היא שהחרדים כן מקבלים תקציבים שהחילונים לא מקבלים, אבל ההיקף הוא באזור ה-5–6 מיליארד שקלים. לעומת זאת, העלות של יוקר המחיה לציבור ולממשלה היא 400 מיליארד שקלים בשנה.

כואב לי שגם אלה שמבקרים את הציבור החרדי מתמקדים ב-6 מיליארד שקלים ומתעלמים מה-395 מיליארד שקלים הנותרים. מאוד קל להפנות אצבע מאשימה לחלשים ולהכחיש את הכסף הגדול שהולך לכיסים של קבלנים, מונופולים ובנקים, או פשוט הולך לאיבוד בדרך בשל חוסר יעילות. כשיש פה עוני, השיח נגד החרדים תופס תאוצה כמו אש בשדה קוצים, אבל הוא הבל הבלים.

"אין משרות פנויות במשק. הפתרון הוא צמיחה"

ישראל מאיר: אם נסתכל על העובדות, הציבור החרדי עדיין נמצא באחוזי עוני גבוהים. ה-6 מיליארד האלה לא תורמים למצב?

פרופ' ירון זליכה: השאלה היא האם ה-5 או 6 מיליארד האלה הם הסיבה לעוני או התוצאה שלו. אם ננהל מדיניות שמפחיתה את יוקר המחיה ומורידה את מחירי הדיור, אנחנו נראה צמיחה. הצמיחה הזו תייצר מקומות עבודה שימשכו צעירים חרדים לשוק התעסוקה. כרגע, הפער בין גברים חרדים לגברים לא-חרדים הוא הרבה פחות מ-100 אלף משרות, אבל המשרות האלה פשוט לא קיימות במשק. ברגע שתייצר צמיחה, שיעור התעסוקה בציבור החרדי יעלה, ופתאום גם ה-6 מיליארד האלה ייעלמו.

הרצון לתקוף את החרדים לא רק שהוא שגוי, הוא מסתיר את הרצון להגן על המונופולים והקבלנים. ואני שואל את עצמי למה? אולי מכיוון שאותם מונופולים משרתים ומממנים את קמפייני הבחירות של אותן מפלגות.

ישראל מאיר: בשנת 2003 היית החשב הכללי של משרד האוצר יחד עם בנימין נתניהו כשר האוצר. אז החרדים חטפו את המכה הכלכלית הכי אנושה כשהורדתם דרסטית את קצבאות הילדים, ותכלס – זה לא גרם להם לצאת לעבוד. מה שונה הפעם?

פרופ' ירון זליכה: קודם כל, השנים שלי באוצר היו השנים הכי טובות לחרדים אי פעם. נכון שקיצצנו קצבאות ילדים – אגב, לכולם, לא רק לחרדים – אבל מהצד השני העלינו שכר, הורדנו את מחירי הדיור ואת המחירים בסופר, ויצרנו צמיחה מטורפת. בשנים האלה, כל הפער בתעסוקה בין נשים חרדיות לנשים לא-חרדיות נעלם, ו-40% מהפער אצל הגברים נעלם גם הוא. פרויקט ההייטק המדהים במודיעין עילית שהוציא נשים חרדיות לעבודה? זה פרויקט שאני, במו ידיי ובאופן אדמיניסטרטיבי, הצעדתי.

ישראל מאיר: הזכרת את נשות ההייטק החרדיות. הן מוכשרות מאוד, אבל בגלל שהן מחפשות מקום עבודה ספציפי שעונה על גדרי ההלכה והצניעות, יש מעסיקים שמנצלים אותן ומשלמים להן חצי משכר השוק. בזה אתה הולך לטפל?

פרופ' ירון זליכה: חד משמעית. אבל גם זה נובע מחוסר צמיחה. ברגע שיש צמיחה ונוצרים מקומות עבודה, הכוח עובר לידי המועסק. כשאין צמיחה, הכוח בידי המעסיק והוא מנצל – לא רק חרדיות, אלא גם מזרחיים, ערבים וכל מי שנמצא בעמדת חולשה. דוגמה הפוכה היא ענף ראיית החשבון: מכיוון שחסרים שם אלפי עובדים, אין שום הבדלי שכר בין חרדים לחילונים. המפתח לשבירת האפליה הוא צמיחה, והמפתח לצמיחה הוא מאבק ביוקר המחיה.

"מחנה הימין אומר: 'אני אגדיל את הקצבאות לחרדים, אבל אמשיך לחבק את הקבלנים והמונופולים'. מחנה השמאל אומר: 'אני אקצץ לחרדים, אבל אמשיך לחבק את הבנקים'. ואני אומר – אם לא נוריד את יוקר המחיה, לא תהיה פה פרנסה לאף אחד."

ימין, שמאל ותיק האוצר

ישראל מאיר: תשמע ירון, אתה מאסטר בכלכלה, אבל מדינת ישראל מורכבת מעוד דברים. נניח שאתה לשון מאזניים של 4 מנדטים גורליים – במה תבחר, באג'נדה הכלכלית או בנושאים כמו גיוס חרדים? עם מי תלך?

פרופ' ירון זליכה: השאלה שלך נועדה למקם אותי באחד משני המחנות, אבל התשובה שלי פשוטה: אני לא בכיס של אף אחד. אני הולך לנהל משא ומתן עם שני הגושים כדי לקבל את תיק האוצר, במטרה להוריד את המחירים בסופר ואת מחירי הדיור. אם אני אענה לך מראש שאני בגוש א' או ב', לא אוכל לנהל משא ומתן יעיל עבור הציבור.

ישראל מאיר: ובכל זאת, ב-2015 תמכת באג'נדה הכלכלית של מרצ, ומצד שני אתה מגדיר את עצמך כאיש ימין. בחור צעיר שרוצה לבחור בך בשל הכלכלה, לא יחשוש שפתאום תלך עם מרצ והמפלגות הערביות ותתמוך באג'נדות שהוא מתנגד להן, כמו למשל בענייני בג"ץ?

פרופ' ירון זליכה: בוא נדייק בעובדות. ראשית, שיתפתי פעולה בעבר עם כל המפלגות בכנסת כדי להכניס את האג'נדה הכלכלית שלי למצע שלהן. אני איש ימין, אלו דעותיי, ומעולם לא עברתי למרצ – הם פשוט אימצו חלקים מהמצע הכלכלי שלי. ראינו שהמפלגות מזדרזות להעתיק ממני אבל לא עושות כלום בפועל, ולכן לא הייתה לי ברירה אלא להקים מפלגה משלי.

שנית, אני אומר בצורה הברורה ביותר: אני לא אשב וגם לא אשען על מפלגות ערביות. אני לא אשב עם אויבי ישראל. יש לי אג'נדה מדינית-ביטחונית ימנית מובהקת. אני לא אאפשר להחזיר שטחי מולדת, אני מאמין בארץ ישראל ובשליטה ביטחונית מלאה של צה"ל. למרבה הצער, לא נראה שאפשר להגיע לשלום בעתיד הנראה לעין, ולכן אנחנו צריכים מדינה חזקה – ומדינה חזקה מתחילה בכלכלה חזקה, כדי שיהיה כסף לצייד את הטנקים ומחסני החירום שלנו.

מפחיד אותי שאנחנו כבר תקופה ארוכה בתוך מלחמה, ואזרחים צריכים לקנות רשתות כדורגל מכספם כדי להגן על הלוחמים בדרום לבנון מפני רחפנים, כי למדינה אין פתרון תקציבי לזה. כשאני אהיה שר האוצר, אני אדע למצוא את הכסף לביטחון, לבריאות, לחינוך ולרווחה – והכסף הזה נמצא באותם 400 מיליארד שקלים שהימין והשמאל מחבקים בשתי ידיים כי אלו מקומות העבודה הבאים שלהם ומקורות המימון לקמפיינים שלהם.

הריצה עד הסוף וברכת הרב עובדיה

ישראל מאיר: ברמה הפרקטית – בבחירות הקודמות ניסית לעבור את אחוז החסימה וזה לא עבד. גם עכשיו, בסקרים הרשמיים אתה לא עובר. אם תגיע שבוע לפני הבחירות ותראה שהסקרים לא מחמיאים, תפרוש או שתלך ראש בקיר?

פרופ' ירון זליכה: אתה תראה רק דבר אחד: אמונה נחושה וריצה עד הסוף.

ישראל מאיר: אמונה לא מעבירה את אחוז החסימה, ירון.

פרופ' ירון זליכה: מפתיע אותי שאדם מאמין אומר את זה. מנחה אותי דבר אחד ויחיד. הזכרת בצדק את קיצוץ קצבאות הילדים ב-2003, אבל שכחת לציין ששלחתי אז רואי חשבון לישיבות כדי לבדוק מי מרמה את המדינה. אתה יודע מה עוד שכחת? שמרן הרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה קרא לי אליו, בירך אותי ואמר לי: "אתה קיימת את המצווה הכי גדולה בספר התורה – שמרת על ממונם של עם ישראל".

הרב עובדיה ידע שקיצצתי קצבאות וששלחתי ביקורות לישיבות, אבל הוא הבין שלשמור על ממונו של עם ישראל זו המצווה הכי גדולה, כי הממון הזה הוא שמחזיק את הביטחון, את הבריאות, את החינוך ואת עולם התורה. אותי שום דבר לא ירתע. אני אשמור על ממונם של אזרחי ישראל על אפם וחמתם של המונופולים והטייקונים שממררים את חיינו. הגיע הזמן להחזיר את המדינה לידיים שלנו.

ישראל מאיר: הקהל ברשתות באמת גדול, אבל איך זה יתורגם לקלפי?

פרופ' ירון זליכה: בבחירות הקודמות היו לנו רק 14,000 עוקבים וקיבלנו מספר דומה של קולות. היום יש לנו קהל עצום של כמעט 400,000 עוקבים ברשתות החברתיות שאני מדבר איתם בסיס יומי – זה רייטינג חזק יותר מערוצי הטלוויזיה המסחריים, שמחרימים אותי כי המפרסמים הגדולים שלהם הם אותם מונופולים שאני נלחם בהם.

יש לנו כבר מפלגה גדולה עם מאות פעילים ו-50 ראשי מטות בערים שונות. אגב, 5% מהמצביעים שלנו הם חרדים, כי גם הם מבינים שעם קצבה של עוד 200 שקל לא קונים דירה ולא סוגרים את החודש בסופר. אני לא מופיע בסקרים הרשמיים כי הם ממומנים על ידי בעלי ההון שרוצים לשכנע את הציבור שאני לא אעבור. אני אומר לציבור: תפסיקו לפחד. אל תפחדו "לשרוף את הקול", תפחדו לשרוף את העתיד של הילדים שלכם. אני מאמין גדול שאנחנו נעבור ונעשה פה שינוי אמיתי.

ישראל מאיר: ירון, אני רוצה להודות לך על הריאיון הזה. באמת, עם המילים והנתונים שהצגת כאן – קשה מאוד להתווכח. תודה רבה לך.

פרופ' ירון זליכה: תודה לך. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. בעזרת השם נעבור.