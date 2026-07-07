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עימות חזיתי

גולדקנופף הטיח בהלומי קרב: "העדפתי מילואימניקים על לומדי תורה"

דיון הצעת "חוק יסוד: לימוד תורה" הפך לזירת התגוששות חריפה בין גולדקנופף להלומי קרב. הוא הטיח במבקרים נתונים על מדיניות העדיפות שהוביל כשר הבינוי והשיכון, תוך שהוא מדגיש את העשייה למען משפחות הלוחמים והנופלים (פוליטי, חרדים)

5תגובות
גולדקנופף והלומי הקרב
גולדקנופף והלומי הקרב| צילום: צילום: ערוץ כנסת

מה שהחל כדיון שגרתי על הצעת חוק יסוד לימוד תורה, הפך במהירות למפגש חזיתי טעון במיוחד בין נציגי הציבור החרדי לבין לוחמי קרב שהגיעו לקבל תשובות. בשיא הדיון, הטיחו הלוחמים בחבר הכנסת שאלות נוקבות על סדרי העדיפויות הלאומיים: "אתה רואה בי ערך עליון, כן או לא?".

גולדקנופף, שביקש להשיב למבקרים ולהציג את פעילותו למען המשרתים, פירט נתונים מתקופת כהונתו כשר הבינוי והשיכון. לדבריו, הוא היה השר הראשון שהנהיג מדיניות של עדיפות מוחלטת למשרתי מילואים בכל תחומי המשרד. "היועצת המשפטית למשרד הצהירה בגלוי שאני נתתי עדיפות למשרתי מילואים, הרבה יותר מאשר ללומדי תורה", הצהיר גולדקנופף בדיון.

הצעקות בדיון
הצעקות בדיון| צילום: צילום: באדיבות ערוץ הכנסת

השר לשעבר הדגיש כי העיקרון של עדיפות למשרתי מילואים נשמר גם לאחר אירועי השבעה באוקטובר, והוסיף כי הוא ממשיך לפעול ברוח זו גם כיום. במהלך דבריו, ביקש גולדקנופף להזים את הטענות על זלזול בלוחמים ופירט על הפעילות בשטח: "ביקרתי בבתים של לוחמים, בבתים של נופלים ובקרב משפחות שכולות. שמעתי סיפורים שאני יכול לספר עליהם יום ולילה".

מערב קריית גת: 35,000 יחידות דיור לכלל הציבור

השר התייחס גם לפרויקטים עתידיים שקידם, דוגמת התוכנית במערב קריית גת, שם מתוכננות 35,000 יחידות דיור שנועדו לשרת את כלל הציבור – , דתיים, והציבור הכללי, תוך דגש על מתן מענה למשרתי צה"ל. רק לפני מספר ימים קיים גולדקנופף סיור עבודה במתחם, במהלכו קיבל סקירה על התקדמות עבודות הפיתוח.

יצחק גולדקנופף בסיור במערב קריית גת שקידם כשר השיכון (צילום: באדיבות המצלם)

על פי הסקירה שהוצגה בסיור, בתוך כ-28 חודשים צפוי להתחיל אכלוס השכונה, כאשר המשפחות הראשונות ייכנסו לבתיהן. מערב קריית גת היא אחת מתוכניות הדיור הגדולות שקודמו בשנים האחרונות, והשכונה צפויה לכלול כ-7,500 יחידות דיור, כאשר כ-50% מהן ישווקו במסגרת תוכנית "מחיר מטרה".

הקרע העמוק סביב סוגיית הגיוס

הדיון הסתיים בטונים גבוהים, כשהוא משקף את הקרע העמוק שעדיין קיים בחברה הישראלית סביב סוגיית הגיוס והערכת השירות. יצוין כי בימים האחרונים התעוררה דרישה לחקיקה דחופה למניעת מעצרם של בני הישיבות, כאשר גם שר הביטחון ישראל כץ וגם מזכיר הממשלה יוסי פוקס פנו ליו"ר ועדת החוץ והביטחון בדרישה לקידום מיידי של הצעת חוק.

נושא זה מוסיף להעסיק את הכנסת בחודשים האחרונים, כאשר הציבור החרדי טוען כי מדובר בפגיעה בעולם התורה, בעוד מבקרים טוענים לחוסר שוויון בנטל. הדיון הסוער משקף את המתיחות המתמשכת בין הגישות השונות לסוגיה המורכבת.

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4
התורה היא ערך עליון לא מבין מה הם רוצים
Yona
3
וואו, שכנעת אותי, אתה בכלל לא מושחת ובכלל לא נושא באחריות מיניסטריאלית עם כל שאר הממשלה למחדל הנורא, ולשליחת חיילים לשמש כבשר תותחים, בשעה שאת הציבור שלך אתה מונע אפשרות לגייס.
רק לא ג ושס
2
כל עוד עוצרים לומדי תורה ולא חיילים צריך חוק יסוד ערך לימוד תורה
דוד
1
גולדקנופף תותח הפוליטקאי היחידי שאני מאמין בו, דוב ראמת ונלחם למען בחורי הישיבות ועולם התורה
שוקי
אה כן, דובר אמת. כמו ברדוגו, מאיזו כתבה אחרת שהייתה פה לאחרונה. כמו רוב הקואליציה. אמת, זה מה שמאפיין אותם. אוהבי האמת.
רק לא ג ושס

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