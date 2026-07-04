כיכר השבת
אוהב או אויב | ויכוח השקפתי מעמיק

האב השכול: נכנסתי לבתים של כל גדולי ישראל, זעקתי מכאב, זה מה שהם ענו לי

הוא נראה ונשמע כמו אחד משלנו, שילם את המחיר הכבד מכל כשהקריב את בנו למען כלל ישראל. דווקא בגלל זה, יש מי שרואה בו איום אמיתי | בראיון נוקב, הרב תמיר גרנות חושף את הפגישות החשאיות עם גדולי ישראל, מסביר למה העולם החרדי סובל מ"חרדה מובהקת", ולא מהסס לשים מראה מול שתי החברות – החרדית והדתית-לאומית (דבר ראשון)

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"אתה הולך לדבר עם אחד האנשים הכי מסוכנים שיש". כך, במשפט המטלטל הזה מתחיל משה מנס את הראיון ומספר לרב תמיר תמיר גרנות על ידי איש חינוך חרדי שמשווה אותו לאוייב מסוכן "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו. הוא נראה לנו כאח, הוא בא ממקום של השקפה, ולא נוכל לסרב להקשיב לו כי הוא הקריב את הדבר הכי גדול בעולם – את הבן שלו. ומעל גבם של הרבנים, הוא מנסה לפנות לבחורי הישיבות שלנו ולשכנע אותם לבוא לצבא".

הרב גרנות לא נבהל מההגדרה. מבחינתו, מה שאחרים רואים כסכנה – הוא רואה כהזדמנות היסטורית. "הניתוח של הסכנה תלוי ברמת החרדה שלך", הוא מנתח בקור רוח. "אם העולם שלך מוצף בחרדה, הרבה דברים לא מאיימים שמגיעים מבחוץ – אפילו דברים מצוינים – נראים לך מסוכנים. יש אנשים שמפחדים מגדילה, שמפחדים מאהבת שמיים, כי זה ישנה אותם".

משבר 7 באוקטובר: זעקה מתוך השבר

השיח בין הציונות הדתית לחברה החרדית אינו חדש, אך הטבח בשביעי לעשירי לפני שנתיים וחצי טרף את הקלפים. עבור הרב גרנות, זה לא עוד ויכוח תיאורטי על השתלבות בחברה הישראלית, אלא שאלת קיום פשוטה, זעקה שבוקעת ממחלקות השיקום.

"כולנו באותה סירה. אין הבדל בין בני ברק לתל אביב מבחינת האיום הקיומי", הוא זועק. "כולנו צריכים להילחם, אבל לא כולנו בבתי עלמין ולא כולנו במאות ימי מילואים. הצעקה שלי באה מהמקום הזה. היא באה ממשפחתי, מתלמידיי, מאלפי הפצועים בתל השומר, מהמילואימניקים שרוצים שיחליפו אותם, ומתלמידי הישיבה שלי שחצי זמן קיץ לא היו בישיבה – בזמן שחבריהם במיר ובפוניבז' לא חולקים איתם את הנטל".

הרב גרנות מנפץ את המשוואה החרדית הקלאסית באמירה חותכת:

"התורה שלהם שווה יותר כלפי שמיא? מי שחושב ככה – זכותו, אבל לדעתי אין לו מקום אצל הקב"ה. התורה של פוניבז' לא שווה יותר מהתורה שלי. אם לא באגו אנחנו עוסקים אלא בתורה באמת – אז המשימה חייבת להתחלק".

בחדרי חדרים: השתיקה הרועמת של גדולי ישראל

אחת החשיפות המרתקות ביותר בראיון נוגעת לצעדים הראשונים של הרב גרנות, רגע אחרי שקם מהשבעה על בנו. לפני שיצא לתקשורת ולפני שפנה לבחורי הישיבות החרדים מעל ראשי מנהיגיהם – הוא עשה מסע חשאי בין בתי גדולי ישראל.

"שנה שלמה לא דיברתי בתקשורת", הוא חושף. "הדבר הראשון שעשיתי היה להיפגש עם גדולי ישראל בחדרי חדרים. רציתי שהם ישמעו את הצעקה".

התשובות שקיבל מאותם מנהיגים רוחניים מתחלקות לשלוש, והן משקפות את הטראגדיה של המנהיגות החרדית בעת הזו:

החומה הבצורה: אלו שהשיבו "נאר תורה" (רק תורה). "דיברתי על פיקוח נפש, על עזרת ישראל מיד צר – התשובה נשארה: 'זה העולם שלנו, ככה אנחנו שומרים'". האמפתיה השותקת: אלו שהקשיבו, אמרו "יישר כוח", נתנו ברכה, אך לא נקפו אצבע. החוששים להגיד את דעתם: התגובה הדרמטית ביותר הגיעה מהגדולים שבהם. "אמרו לי 'אתה צודק לגמרי. 100% צודק'", משחזר הרב גרנות. "שאלתי: אז למה אתם לא יוצאים לכיכר העיר ואומרים את זה? אחד מהם הסתכל לי בעיניים ואמר: 'אם יידעו שהקשבתי לך עשר דקות בשתיקה ולא זרקתי אותך מהחדר – אני מחוק'".

מחיר "הכיפה הסרוגה" מול סוד "הכיפה השחורה"

המראיין, משה מנס, מציף את החשש האותנטי והעמוק ביותר של הרחוב החרדי: הפחד מנשירה וקלקול רוחני בצבא, ומציב מראה מול החברה הדתית-לאומית. "כשמישהו לובש כיפה שחורה, יש לו קודים. הוא לא הולך לקולנוע, הילדים שלו בחיידר. כשאתה לובש כיפה סרוגה, אתה יכול לא לשמור תורה ומצוות בכלל ועדיין להיחשב דתי-לאומי. הקודים שלנו שומרים עלינו, למרות המחיר".

הרב גרנות לא מתגונן, אלא מסכים ומנתח את ההבדל הסוציולוגי בשקיפות נדירה: "החברה החרדית היא קודם כל חברה. הציונות הדתית היא קודם כל תפיסת עולם. לחברה יש יתרונות הסתברותיים גדולים בשמירה על המסגרת. בעולם החרדי מגינים על החברה, גם במחיר של פיצול בין הפנים לחוץ".

כדי להמחיש את הפיצול הזה, הוא מביא עדות מהשטח:

"אחראי אבטחה במשרדי ממשלה סיפר לי על תופעה: כשעוברים במגנומטר, אדם רגיל מוציא טלפון אחד. חרדי מוציא שני טלפונים (אחד 'כשר' ואחד חכם). בעולם הציוני-דתי יש כנות. אנשים לא מזייפים. ההורים מכירים את הנפש של הילדים שלהם".

עם זאת, הרב מודה שחברת הסטארט-אפ של הציונות הדתית לוקחת סיכונים גבוהים יותר, ומייצרת "אחוזי נשירה" בדומה לסטארט-אפים שרק מעטים מהם פורצים דרך, אך אלו שכן – מביאים בשורה אדירה לעם ישראל. "היחיד בעולם הציוני-דתי יכול לגדול, לבחור, ולשנות את הכלכלה והחברה. אנחנו בוחרים לשלם את המחיר הזה כיהודים".

התורה כגשר בין השבטים

לקראת סוף הראיון, הדיון עובר לספרו החדש של הרב גרנות, "על שפת הברית". הספר, מתברר, אינו עוסק בחרדים אלא במורכבות הישראלית הכוללת. דרך תיאור מעמד הר גריזים והר עיבל, בו התורה מוקמה למטה בין השבטים שהתחלקו לשניים (בניגוד להר סיני, בו הייתה למעלה בין העם לאלוקים), הרב משרטט את ייעודה של התורה כיום.

"התורה עושה שני דברים: היא מחברת אותנו לריבונו של עולם, והיא צריכה לחבר את החלקים השונים בעם ישראל. זה פרויקט משותף שלנו ושל החרדים – איך הופכים את התורה למה שמחבר את כולנו", הוא אומר.

אך מה עושים כשצד אחד לא מוכן לנהל דו-שיח, שואל מנס לסיום. מה עושים מול מי שהשקפתו אחרת לגמרי ורואה בך סכנה? תשובתו של הרב גרנות חותמת את הראיון בנימה מהדהדת של השלמה וכאב: "אין לי מה לעשות איתו... למעט, להתפלל עליו".

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33
אישית, אני מעריכה מאוד את הדתי לאומי החזקים. אבל לא מסכימה איתם. אני בסדר איתם כל עוד הם מכבדים אותי כפי שאני. אם הם מנסים לשנות - הם אכן הופכים לסכנה ולאויב.
משהי
האם כל מי שמנסה לשנות את האחר הוא אוייב? הרי מי כמו החרדים עם ארגוני התשובה מנסים לשנות את הדתיים לאומיים והחילונים, האם זה אומר שאתם אוייבים שלהם?
דוד
ארגוני התשובה של החרדים מלמדים יהדות ולא מנסים לשנות איש!
הייתי שם
ארגוני תשובה מציעים בחירה והסברה רוחנית מתוך אהבה, הם לא כופים שום דבר בחוק או בסנקציות. יש הבדל תהומי בין להציע לאדם להתקרב ליהדות לבין לנסות לפרק מגזר שלם בכוח.
עמרם
אני לוחם שסיים שירות 3 שנים במלחמה ביחידה מובחרת ולא ירדתי ביראת שמיים. אפילו עליתי ב"ה . ממליץ לבדוק לפני שזורקים טענות נוחות בשביל להתחבא מאחוריהם. ועוד דבר- בתור אחד שיש לו שורה של חברים ששוכבים בהר הרצל כואב לי בטרוף שלא רואים( לפחות אני לא ראיתי..) את החרדים משתתפים בצער ומגיעים לכבד. אני כנ
לוחם
אח גיבור, הלב החרדי שותת דם איתך ועם החללים הקדושים גם אם לא רואים אותנו פיזית בבתי הקברות אלפי בחורי ישיבות קורעים את השמים בתפילות ובלימוד לעילוי נשמתם זו החזית והשמירה הרוחנית של כולנו
ישראל
לצערנו למרות כל הדיבורים יש אצלינו הרבה ניתוק וחוסר מודעות למה שקורה בחוץ. אני מכיר את זה עמוק מבפנים, בחורי ישיבה לא באמת יודעים מה קורה וזה גם לא כל כך מעניין אותם. זה המחיר של הניתוק התודעתי שאנחנו חיים בו.
יהודה
אשריך שהתחזקת אבל יש כאלו שזרקו הכל הצבא לא רוצה חרדים אין לו את הכח והרצון לבנות מסגרות כמו שצריכים תראה לדתיים לאומיים שנונים את כל הכח והרצון פוגעים בהם רק לפני שבוע כמה רבנים מהציונות הדתית הקימו כול זעקה הם רוצים אותנו יחידים ומפוזרים וגם אחרי שיכנסו חרדים יצעקו הדתה הדרת נשים כפיה דתית וכ"ו
נתי
אף אחד לא מנסה לשנות חרדים בכח. האם אב שכול שמבקש שלא רק דתיים אלא גם חרדים יתגייסו הוא אוייב? למה הגיוני בעיניכם שכל מי שמוגדר "חרדי" פטור מגיוס (גם אם הוא לא לומד, וגם אם מטייל בתאילנד עם גופיה), וכל מי שמערער על כך הוא "אויב"?
עמי
למגיב ישראל, עם כל הצער של בחורי הישיבות, אין מה לעשות טבע העולם שאם אח שלך וחברים שלך לא קבורים בהר הרצל, חצי מהחברים שלך לא מגויסים כל חודשיים למילואים, אשתך לא בוכה לבד בבית אז לא אתם לא מרגישים בצער. אל תספר לעצמך סיפורים כדי לברוח מהאמת.
יאיר
לא נכנס לכל הדיון אבל לבקש שותפות בנטל ההגנה על עם ישראל וארץ ישראל על כל המחירים הקשים שנלווים לכך זה לא ניסיון לשנות אותך. זה כמו שאני אגיד לאשתי אין לי בעיה איתך אבל אם תבקשי ממני להוריד את הזבל ותנסי לשנות אותי את אויב.
יאיר
32
רב אחר בציונת הדתית אמר שהוא מקנא בחברה החרדית שיש בושה להחזיק סמארטפון אפילו שיש בכיס !
אבי 12
31
אני שמח שכיכר השבת יודעים להציג את העולם ביותר ממימד אחד... הלוואי על כולם
שלמה
30
אחזת מה אמרת שאתם מוכנים לשלם את המחיר אנחנו לא זה בדיוק ההבדל
גרנות
יותר מזה לימודים באוניברסיטה יש מחיר עצום של כפירה ותערובת שהם מוכנים לשלם...
נכון
29
ליבי איתם, מאוד מאוד מרגיש את כאבו של הרב הצדיק הזה, אבל... ויש אבל גדול. השאלה אחת היא: האם הצבא הוא מקום ליהודים שומרי תורה? הם טוענים שכן, אבל אנחנו יודעים את האמת. הצבא הוא מקום גרוע, ולכן לפני שאנו מתחילים את סוגיית ביטול תורה, אסור ללכת לשם. זו האמת. ולא צריך את סערת "השריון המעורב" כדי להבין
דוד
28
ראיון עמוק, יש משהו בדברים שלו על הפיצול והטלפונים, אנחנו צריכים להיות יותר אמיתיים. אבל הצבא של היום הוא לא מסגרת שמתאימה לכל בחור חרדי שרוצה להישאר דתי. אם היו מבינים את זה ומייצרים פתרונות אמיתיים, אולי הדברים היו נראים אחרת
יוסי
יוסי, אם הציבור החרדי היה נלחם על פתרונות אמיתיים ויוצא להפגין על זה אולי הדברים היו נראים אחרת ובכל מקרה הייתה הבנה גדולה יותר כלפי הציבור החרדי, לפחות מבחינתי שאני דתי לאומי. אבל לא נראה שזה מזיז למישהו, נוח לכם שיש לכם תירוץ ואתם יכולים להמשיך לשבת בבית בזמן שאחרים לא.
יאיר
27
זו ההבנה והניתוח שלו. כל חרדי מבין שהוא שפוט לא הבין מה שנאמר לו.
נו נו
דברים פשוטים
קורא בין השורות
26
הראיון מעלה נקודות סוציולוגיות מעניינות, אבל שוכח את העיקר. המגזר החרדי לא פועל מחרדה, אלא מתוך ניסיון אמיתי לשמור על הילדים מכור ההיתוך החילוני. עד שהצבא לא ישתנה, אי אפשר לבוא בטענות לרבנים
פנטילוב
25
הראיון מעלה נקודות סוציולוגיות מעניינות, אבל שוכח את העיקר. המגזר החרדי לא פועל מחרדה, אלא מתוך ניסיון אמיתי לשמור על הילדים מכור ההיתוך החילוני. עד שהצבא לא ישתנה, אי אפשר לבוא בטענות לרבנים
ליטאי
24
כבוד הרב אתה יכול לדבר מבוקר עד ערב אך למעשה אתה מדבר אל הקיר . יש לך עסק עם אנשים נעולם חסרי מוסר וחסרי מצפון שיצדיקו את השתמטותם בתרוצי סרק.
בני
מה אתה משוטט באתר דתי- חרדי??
סקרן
חוסר מוסר זה לבוא לאתר חרדי ולהכפיש מגזר שלם שמוסר את הנפש על התורה אנחנו בוכים על כל חלל ומבינים את הכאב אבל לא נתנצל על האמונה שהתורה היא מגן העם
בצלאל
כשאתה לא מכיר אף אחד שנהרג במלחמה. כשאין לך אחים,גיסים,חברים שכל הזמן בסכנת מוות ואתה בחרדה תמידית, כשאתה לא מכיר מקרוב נשות מילואימניקים ומכיר את ההתמודדות שלהם אז עם כל הכוונה הטובה שלך אתה לא ממש מודע בכלל לצער ולקושי ולא מבין את הכאב. אתה קצת בצער וממשיך הלאה לעיסוקיך, תהיה אמיתי עם עצמך.
יאיר

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