היום ב'דבר ראשון' עם משה מנס אנחנו מתחילים עם השאלות שמטרידות את הרשת, ועוברים לתסריט האימה שעלול להפוך למציאות של כולנו.

פאה בבריכה, ברצינות? סיפור אחד שהמגיע מצוללי יחידת מצולה משגע את הרשת ומעורר סערה: למה נשים חרדיות נכנסות לים עם פאה יוקרתית? מה רע במטפחת או כובע ים. התשובה משעשעת אך מה שמסתתר מאחורי הסיפור הזה הוא הצצה להתנדבות ועם ישראל בתפארתו.

תאונות הזויות: רץ ברשת עם סרטוני תאונות משונות, משעשעות ומעוררות זהירות. והסיפור המרכזי: מה יקרה אם באמת ניפרד? החילונים יקבלו את תל אביב, החרדים את ירושלים. שתי מדינות, שתי ערים, אפס תקווה? הצצה בלעדית אל העתיד הדיסטופי של ישראל.

שש שנים ל"פרוד הגדול"

השנה היא 2036. שש שנים עברו מאז היום שבו מדינת ישראל פוצלה רשמית לקנטונים על רקע שבר חברתי חסר תקדים. החומה הגיאוגרפית כבר בנויה, אבל החומה בלבבות? היא כבר בלתי ניתנת להריסה.

בית החולים שיבא נותר "אזור פדרלי ניטרלי" – המקום היחיד שבו חילונים וחרדים עדיין נפגשים, תחת אבטחה כבדה של כוחות בינלאומיים. במחלקה פנימית ב', ליד מיטתה של סימה לוי (76) שעברה אירוע מוחי קשה, נפגשים שני בניה שלא התראו שש שנים: תומר וראובן.

מפת הקנטונים החדשה: כך חולקה הארץ

הפיצוץ הגדול והמלחמה הפנימית שגבתה הרוגים רבים משני הצדדים הובילו למסקנה חותכת: אי אפשר לחיות יחד. המדינה חולקה מחדש:

קנטון "דן" (החילוני): תל אביב-יפו, גבעתיים, רמת גן, הרצליה, חולון, ראשון לציון, קריית אונו, הוד השרון, כפר סבא, נתניה, חיפה, מודיעין-מכבים-רעות, רעננה ופתח תקווה. קנטון "יהודה" (החרדי): ירושלים (למעט מסדרון חילוני מאובטח לקריית הממשלה והמוזיאונים), בני ברק, מודיעין עילית, ביתר עילית, אלעד, רכסים, טלזסטון, בית שמש, צפת, ערד, נתיבות וחריש.

תל אביב-יפו, גבעתיים, רמת גן, הרצליה, חולון, ראשון לציון, קריית אונו, הוד השרון, כפר סבא, נתניה, חיפה, מודיעין-מכבים-רעות, רעננה ופתח תקווה. ירושלים (למעט מסדרון חילוני מאובטח לקריית הממשלה והמוזיאונים), בני ברק, מודיעין עילית, ביתר עילית, אלעד, רכסים, טלזסטון, בית שמש, צפת, ערד, נתיבות וחריש.

פרופיל של שני אחים, שתי מדינות:תומר (42), קנטון דן: סמנכ"ל בהייטק, נשוי למיכל האדריכלית. חי בבועה מנקרת עיניים במגדל יוקרה על חוף תל אביב. הגיע לביה"ח ברכב פאר. קנטון דן הוא הגרסה המזרח-תיכונית של סינגפור: מוניות אוטונומיות בשבת, נישואים אזרחיים, מסעדות שרצים. הוא מרוויח הון, אך משלם מיסים מטורפים למימון צבא קנטונלי פרטי, לאחר שצבא העם התפרק. באוכלוסייה: 50% בני מיעוטים ומהגרים. בתו מיה מעולם לא ראתה את הכותל, מבחינתה ירושלים היא "מדינת אויב חשוכה". היא בזוגיות עם ג'יימס, בחור אוקראיני לא יהודי. בלי החרדים, הדמוגרפיה דוהרת לעבר רוב ערבי.

ראובן (40), קנטון יהודה: נשוי לחני (בנקאית לשעבר, כיום מזכירה בגמ"ח מרכזי) ואב לשמונה ילדים. גר בדירה צפופה בבני ברק, הגיע באוטובוס מקרטע. מאושר על הזכות ללמוד תורה כל היום, אך הקנטון קרס כלכלית. יש הפסקות חשמל יזומות מדי יום בגלל מחסור בדלק. אין חדרי כושר, חופים או בריכות (נאסרו ע"י הרבנים). בחורף האחרון בנו חלה בדלקת ריאות, ובמרפאות לא הייתה אנטיביוטיקה פשוטה בשל סנקציות רפואיות שהטיל קנטון דן, ובגלל רב קיצוני שאסר על תרופות. ועדיין, הקהילה מחזיקה בשיניים, יש קדושה מוחלטת, אין סמארטפונים, ויש שלווה של הסתפקות במועט.

המפגש הטעון: "כסף דמים" מול "מימנו אתכם 80 שנה"

תומר נכנס לחדר, מוריד את משקפי המציאות הרבודה שלו ומביט באחיו. הוא מרגיש אשמה, אך גם כעס עצום על החרדים ש"הרסו את המדינה" ואילצו אותו לחיות בגטו חילוני מוקף חומות.

ברגע של חולשה, תומר מוציא מהכיס חבילת שטרות של "שקל דן" (המטבע החילוני החזק) ומניח אותה על השולחן: "קח, ראובן. בשביל הילדים. שמעתי שאין לכם בשר לשבת".

ראובן מחוויר. בשבילו, הכסף הזה הוא שוחד של השטן. הכסף של האנשים שסגרו להם את הברזים וסירבו לחלוק איתם תרופות לסרטן.

"תשמור את כסף הדמים שלך, תומר", לוחש ראובן בקול רועד מדמעות. "אתם זרקתם אותנו לכלבים. הילדים שלי לומדים תורה בחושך כי ניתקתם לנו את החשמל. אמא גוססת פה, וכל מה שיש לך זה להשוויץ בארנק שלך?"

תומר לא נשאר חייב, והטונים עולים במסדרון: "אנחנו זרקנו אתכם?! אנחנו מימנו אתכם 80 שנה! הילדים שלי שומרים על הגדרות עם רובים בזמן שאתה מתפלל! אם הייתם לומדים מתמטיקה במקום לבכות, היית יכול לקנות אוכל לילדים שלך לבד!"

באותו רגע, המוניטור של האם מתחיל לצפצף באופן חריג. האחים משתתקים. הרופא – ערבי-ישראלי מקנטון הגליל, היחיד שעוד מוכן לעבוד עם שני הצדדים – נכנס במהירות ומבקש משניהם לצאת. הם עומדים במסדרון הצר. שניהם ישראלים, שניהם יהודים, שניהם אחים ביולוגיים – אבל אין ביניהם שום דבר משותף יותר.

אז האם אנחנו באמת רוצים את ההפרדה הזו? יש יתרונות וחסרונות לכאן ולכאן. מחר, בעזרת השם, נציג לכם את הפרויקט המלא: 10 סיבות למה זה טוב, ו-10 סיבות למה זה רע ומסוכן.

במעבר חד: פרויקט 0 ורגעים משעשעים מהכביש

ועכשיו, נעבור לסרטון שלי ושל דרור גילת. במסגרת "פרויקט 0" של כיכר השבת, יצאנו לצלם יחד עם דרור מיחידת מצולה של זק"א רגע של אמת.

ולסיום, פינתנו האהובה "רץ ברשת" – אסופת התיעודים הכי מטורפים מהכבישים והרחובות שלנו:

מצוקת חניה? לא בשבילו: מכירים את זה שאתם מסתובבים שעות ומחפשים חניה בתל אביב? הנה גאון אחד שמצא פתרון יצירתי (ולא כל כך חוקי) שישאיר אתכם בהלם. טוב, אולי הוא לא עשה את זה בכוונה.

אימה על כביש סיני: מה עושים כשמכסה המנוע נפתח לכם פתאום באמצע נסיעה מהירה בכביש מהיר? ספוילר: לא מה שהנהג הזה עשה.

הסחת דעת קטלנית: ואולי זה באמת לא כזה רעיון טוב לדבר בטלפון הנייד באמצע נהיגה? תיעוד כואב במיוחד.

תקוע בדגל: ולקינוח – בן אדם שהצליח איכשהו להסתבך ולהיתקע בתוך דגל ענק באמצע הרחוב. אל תשאלו איך, פשוט תראו.