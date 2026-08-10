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אתם יושבים?

מה עושים 1.4 מיליארד בני אדם כשנגמרו להם הכיסאות?

תיעוד משעשע שמשגע את הרשת מציג איך עשרות אורחים באירוע עמוס הצליחו להושיב את כולם בעזרת תיאום מושלם, צלחת אוכל וברך אחת פנויה (חדשות בעולם)

מה עושים 1.4 מיליארד בני אדם כשנגמרו להם הכיסאות?
מה עושים 1.4 מיליארד בני אדם כשנגמרו להם הכיסאות?| צילום: צילום: רשתות חברתיות

תיעוד משעשע מהודו מציג פתרון יצירתי במיוחד לבעיה פשוטה: יש יותר אנשים ממקומות ישיבה. במקום לחפש כיסאות נוספים, המשתתפים באירוע פשוט אילתרו "ספסל אנושי" והצליחו להושיב את כולם.

בתיעוד נראית שורה של אנשים כשהם אוחזים בצלחות אוכל. כל אחד מהם יושב אך משאיר ברך אחת פנויה. על אותה ברך מתיישב אדם נוסף, וכך נוצר רצף של אנשים שיושבים זה לצד זה, על הברכיים של חבריהם.

הודו, שבה חיים יותר מ־1.4 מיליארד בני אדם, ידועה באירועים משפחתיים וחברתיים גדולים שבהם עשויים להשתתף מספר רב של אנשים בסביבה של מצוקה ודלות החומר.

מה שהופך את התיעוד למיוחד הוא דווקא התיאום בין המשתתפים. במקום שכל אחד יחפש פתרון לעצמו, נראה שהקבוצה כולה מצאה שיטה משותפת: כל אחד נותן ברך, ומישהו אחר מקבל מקום לשבת.
אוכלהודורץ ברשתאנשיםכיסאות
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