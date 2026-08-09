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"הכל כוויות"

רשלנות רפואית מזעזעת: הגיעה לניתוח אף - וסיימה בטיפול נמרץ

צעירה בת 18 נפגעה קשה בעקבות טעות רפואית במהלך הכנות לניתוח אף | המשפחה הגישה תלונה במשטרה (בארץ)

2תגובות

צעירה בת 18 הגיעה ביום שישי האחרון לניתוח אף אסתטי במרכז רפואי בתל אביב, אך במהלך ההכנות לניתוח אירעה טעות חמורה: מטלית שהוכנסה לאפה הייתה ספוגה בחומצה, במקום בחומר הרדמה. כך פורסם היום (ראשון) לראשונה בכאן חדשות.

הצוות הרפואי זיהה את הטעות בתוך זמן קצר. הצעירה הורדמה והונשמה, ולאחר מכן פונתה באמבולנס מד"א לבית החולים איכילוב, שם אושפזה במחלקת טיפול נמרץ.

משפחתה הגישה תלונה ב, שפתחה בחקירת המקרה.

אמה של הצעירה סיפרה ל'כאן': "הוא שרף לה את כל המערכת מלמעלה עד למיתרי הקול – הכול כוויות. זו רשלנות רפואית קשה מאוד. כרגע הילדה בטיפול נמרץ, מקבלת מורפיום ואנטיביוטיקה".

בבית החולים איכילוב הצליחו לייצב את מצבה, וכעת היא כבר אינה מורדמת. עם זאת, היא עדיין מאושפזת בבית החולים, ובשלב זה הצוותים הרפואיים טרם העריכו את מלוא היקף הנזק שנגרם כתוצאה מהטעות.
משטרהתל אביבבית חוליםניתוחאיכילוב

2 תגובות

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2
תכלה שנה וכו' תחל שנה וברכותיה, כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל __
שמחה ק.
1
ממש מזעזע. בטוח מדובר בשונאי ישראל ערבים שעובדים שם...
נירה

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