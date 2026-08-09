רשלנות רפואית מזעזעת: הגיעה לניתוח אף - וסיימה בטיפול נמרץ

צעירה בת 18 הגיעה ביום שישי האחרון לניתוח אף אסתטי במרכז רפואי בתל אביב, אך במהלך ההכנות לניתוח אירעה טעות חמורה: מטלית שהוכנסה לאפה הייתה ספוגה בחומצה, במקום בחומר הרדמה. כך פורסם היום (ראשון) לראשונה בכאן חדשות.

הצוות הרפואי זיהה את הטעות בתוך זמן קצר. הצעירה הורדמה והונשמה, ולאחר מכן פונתה באמבולנס מד"א לבית החולים איכילוב, שם אושפזה במחלקת טיפול נמרץ.

משפחתה הגישה תלונה במשטרה, שפתחה בחקירת המקרה.

אמה של הצעירה סיפרה ל'כאן': "הוא שרף לה את כל המערכת מלמעלה עד למיתרי הקול – הכול כוויות. זו רשלנות רפואית קשה מאוד. כרגע הילדה בטיפול נמרץ, מקבלת מורפיום ואנטיביוטיקה".

בבית החולים איכילוב הצליחו לייצב את מצבה, וכעת היא כבר אינה מורדמת. עם זאת, היא עדיין מאושפזת בבית החולים, ובשלב זה הצוותים הרפואיים טרם העריכו את מלוא היקף הנזק שנגרם כתוצאה מהטעות.