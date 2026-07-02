"16 אברכים בכלא": השיחה המטלטלת של הגאון הינוקא על גיוס בני הישיבות

"16 אברכים בכלא": השיחה המטלטלת של הגאון הינוקא על גיוס בני הישיבות

שיח מרתק התפתח בימים האחרונים בין הגאון הינוקא לבין קבוצת אברכים מבני היישוב הישן בבית שמש, שהגיעו להעניק לו את ספרם. במהלך המפגש ביקשו האברכים לשמוע את התייחסותו לסוגיית גיוס בני הישיבות ולמציאות המורכבת שבה מוצאים עצמם לומדי התורה בתקופה האחרונה.

בתיעוד שפורסם נראה הגאון הינוקא מתייחס בכאב עמוק למתרחש. אחד האברכים תיאר את המצב: "בבית שמש לבדה שמענו על 16 אברכים שיושבים בכלא, מה אפשר לעשות?".

הגאון הינוקא השווה את הניסיונות היום לגייס ולהצר את צעדיהם של בני ישיבות לניסיונות גיוס שנעשו בעבר תחת שלטונות זרים, בהם גיוס בחורי ישיבות לצבא הרוסי. הינוקא הזכיר את דברי הגאון מווילנא שהסיבה לגזירת הקנטוניסטים הגיעה בגלל לשון הרע וביזוי תלמידי חכמים ולומדי תורה.

הרב הינוקא ציטט בפני האברכים מספר רב של מקורות שמראים שזו הסיבה לגזירה נגד לומדי התורה בכל הזמנים. לדבריו, דווקא בתקופה שבה עולם התורה ניצב בפני אתגרים כאלה קשים, חייבים להיזהר שלא להיגרר למחלוקות פנימיות. הינוקא הדגיש כי הדרך להתמודד עם הגזרות והקשיים זה דרך הפצת אהבת חינם ואחדות.

במהלך השיחה העלה הגאון הינוקא את הסיפור הידוע על גדול הקנאים, הגאון רבי עמרם בלוי זצ"ל, שהזהיר בשעתו כי המאבק מול הציונים אינו עניין תיאורטי בלבד, וכי הם מסוגלים להגיע גם לשפיכות דמים. האברכים העירו כי בידיהם מסורת שונה על פרטי המעשה, והינוקא השיב כי אכן קיימות שתי גרסאות לאותו סיפור.