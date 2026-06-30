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סטנדרים וגמרות מול בית היועמ"שית: תוכניות עצרת המחאה נחשפות

מאות אברכים יקימו בית מדרש פועם בסמוך לביתה של היועמ"שית | המשטרה מערימה קשיים על קיום המחאה (חסידים)

5תגובות
האדמו"ר מויזניץ (צילום: יהושע פרוכטר)

בחסידות ויז'ניץ מרכז נמשכת ההיערכות המואצת לקראת מעמד המחאה התורני "זעקת התורה". כעת נחשף כי המעמד מתוכנן להתקיים בסמוך לביתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.

על פי הנמסר, בהוראתו הישירה של האדמו"ר מויז'ניץ, מאות אברכים ובני תורה צפויים להגיע למחאה מצוידים בגמרות וסטנדרים, ולהקים בית מדרש פועם במקום. המסר המרכזי: התשובה לרדיפת התורה היא עוד תורה, עוד לימוד, עוד קול תורה הבוקע ועולה.

מחאת "זעקת התורה" תישא אופי תורני מחאתי מובהק - במקום המחאה יוקם בית מדרש של ממש, ובו ימשיכו האברכים את סדר לימודם כדרכם. בחסידות ויז'ניץ מדגישים כי מטרת המחאה היא להשמיע את כאבם של לומדי התורה, נשותיהם ומשפחותיהם, לנוכח המציאות שבה בני תורה מושלכים לכלא אך ורק בשל דבקותם בלימוד התורה.

יחד עם זאת, בשלב זה המשטרה מערימה קשיים על קיום המחאה במיקום המתוכנן. גורמים בחסידות מסרו כי ההחלטה הסופית על מיקום המחאה צפויה להתקבל מחר בבוקר, לאחר התייעצויות נוספות עם גורמי אכיפה.

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5
הכי חכמים עד עכשיו במיקום ואופן ההפגנה
כל הכבוד
4
שרק לא ישירו שם 'די שיטה הקדושה' וכו'
מישהו
3
אני מתנגד גדול של המקום הזה אבל בנושא ההפגנות הם הכי לעניין מה שכל ההנהגה על כל גווניה מפחדת לעשות הם עושים
שכר עשיה טובה
2
יחד שבטי ישראל
אשר
1
לחסידים השוטים כאלה של ההייליגער תהיה הזדמנות לפתוח גמרא. לראות מה כתוב בתוכה.
מאיר

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