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צפו; כך חגגו בישיבה הספרדית את הוצאת ספר המוסר החמישי של ראש הישיבה

מאות בחורי ישיבת 'באר יהודה' התכנסו למעמד רב רושם לרגל הוצאת ספר המוסר של ראש הישיבה הגר"י טופיק | הראש"ל הגר"י יוסף שיבח: "ספר יפה, קראתי ולמדתי בו בסדר מוסר" | צפו בתיעוד מתוך ההיכל (עולם הישיבות)  

המעמד בבאר יהודה
המעמד בבאר יהודה| צילום: צילום: דוד ארזני

בשבוע שעבר נערך מעמד אדיר ורב רושם לכבודה של תורה, לרגל הוצאת ספרו של הגאון רבי יצחק טופיק ראש ישיבת 'באר יהודה' הגדולה - ספר המוסר 'שבע יפול צדיק' שכבש את היכלי הישיבות, כשמאות בחורים לומדים והוגים בו מידי יום בסדר מוסר, וכעת ייצא לאור במהדורא חמישית, מפוארת ומחודשת עם הרבה תוספות והארות.

המעמד נערך בהיכל בית המדרש של ישיבת 'באר יהודה' הגדולה בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל, הגאון חכם ניסים בן שמעון, ראשי הישיבה ורבניה.

המעמד החל בתפילת מנחה כשלאחר מכן נשא דברים הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שחיזק את תלמידי הישיבה ואף שיבח את ראשי הישיבה בעמל התורה שלהם, הן בלימוד הש"ס והן בלימוד ההלכה, שזכו לינוק תורה מגדולי הדור הקדום, חכם עזרא עטייה זצ"ל והגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל.

בין הדברים אמר הראשון לציון לתלמידי הישיבה: אתם נמצאים בישיבה הזאת 'באר יהודה' יש פה שני דברים, קודם כל כמו שהתחלתי שהספר המוסר החשוב 'שבע יפול צדיק', שזה ספר יפה, אני למדתי וקראתי אותו. היה סדר מוסר בישיבה, הייתי מעיין בזה ובספר הזה. חוץ מזה, יש לכם את לימוד ההלכה. כל ראשי הישיבה, ובראשם ידידי הגאון רבי אליהו, כולם ברמ"ח אבריהם ובשס"ה גידיהם שקועים בהלכה, לומדים גמרא אליבא דהילכתא. יש פה שני דברים האלו: גם כן את לימוד המוסר וגם את לימוד ההלכה. וזה מתקיים בכם "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין".

לאחר מכן נשאו דברים המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל משגיח דישיבת מיר והגאון חכם ניסים בן שמעון ראב"ד ת"א, בשבח הישיבה רבניה ותלמידיה, ובדברי חיזוק לכלל בני הישיבה.

במרכז המעמד נשא דברים הגאון רבי אליהו טופיק ראש ישיבות 'באר יהודה', בדבריו עמד על חובותינו בימים אלו לנוכח כל הגזרות והרדיפות, להתחזק יותר ביראת שמים בתפילות, ובלימוד תורה בהתמדה גדולה בלי הפסקה, ובפרט כעת בימות הקיץ בימי שישי הארוכים.

את משא הנעילה חתם ראש הישיבה הגאון רבי יצחק טופיק ראש ישיבת 'באר יהודה' הגדולה, שהודה לקב"ה על כל חסדיו, ובפרט על הוצאת ספרו 'שבע יפול צדיק'.

לאחר מכן פצחו ראשי ורבני הישיבה ותלמידיה בריקודים לכבודה של תורה ולומדיה.

בני הישיבה יצאו מהכנס מחוזקים ומרוממים עם שאיפות לגדולת בתורה וביראת שמים ולהמשך עמל התורה בזמן קיץ.

המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )
המעמד בבאר יהודה (צילום: דוד ארזני )

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הרב בנימין פינקלהרב אליהו טופיקבאר יהודההרב יצחק טופיקהרב ניסים בן שמעוןהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסףשבע יפול צדיק

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