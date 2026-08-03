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חודשיים אחרי סיום תפקידו במוסד: הג'וב החדש של דדי ברנע

חודשיים בלבד אחרי סיום תפקידו כראש המוסד, דדי ברנע מונה ליו"ר הדירקטוריון ולנשיא הגלובלי של חברת הטכנולוגיה הביטחונית האמריקנית Ondas Defense (בעולם)

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דדי ברנע (צילום: פלאש 90)

חודשיים בלבד לאחר שסיים את כהונתו כראש המוסד, דדי ברנע מצטרף לחברת "אונדס דיפנס" (.Ondas Inc) כנשיא גלובלי ויו"ר. ברנע כיהן כראש המוסד בין השנים 2021 ל-2026, לאחר קריירה של כשלושה עשורים בארגון.

אונדס היא חברה אמריקנית שנסחרת בנאסד"ק בשווי של יותר מ-5 מיליארד דולרים, העוסקת במערכות אוטונומיות, רובוטיקה וטכנולוגיות לשוק הביטחון. בשנים האחרונות פעלה החברה ברכישות אסטרטגיות של כ-15 חברות דיפנס-טק ישראליות בהיקף של מאות מיליוני דולרים.

על פי ההודעה, במסגרת תפקידו יהיה ברנע אחראי על גיבוש והובלת האסטרטגיה העסקית והטכנולוגית של החברה, הרחבת פעילותה בשווקים בין-לאומיים, פיתוח טכנולוגיות ביטחוניות מתקדמות והובלת תהליכי רכישות ואינטגרציה עסקית-טכנולוגית.

"אני מצפה לעבוד עם צוות החברה, לתמוך בהתרחבותה הגלובלית ולסייע בפיתוח הדור הבא של מערכות הגנה רב-ממדיות המבוססות על בינה מלאכותית", מסר ברנע.

המוסדדדי ברנעתעשייה ביטחונית

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החברה באמריקה צרכים לצ'פר אותו. בכל זאת שנים רבות הוא עסק בביטחון.
רפול

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