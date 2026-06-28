לידי “כיכר השבת” הגיע תיעוד ממצלמות האבטחה של ישיבת “שער התלמוד”, בראשות הרב יצחק ברוורמן, ברחוב הירקון בבני ברק, המתעד חשוד שנכנס למתחם הישיבה במהלך שבת לפני כשבועיים, ונראה יוצא ממנו זמן קצר לאחר מכן כשברשותו רכוש רב.

האירוע התרחש בליל שבת, 13 ביוני, סמוך לשעה 03:20 לפנות בוקר. מדובר היה כאמור בשבת חופשית, שבה הישיבה הייתה ריקה מתלמידים.

מהתיעוד עולה כי החשוד ניצל את העובדה שהמקום היה ריק, הסתובב בין חדרי הישיבה במשך דקות ספורות, אסף רכוש יקר ערך ונמלט מהמקום.

לדברי בעלי הרכוש, בין הפריטים שנגנבו היו אייפד חדש בשווי כ־8,000 שקלים, שני מחשבי MacBook של אפל בשווי של למעלה מ־10,000 שקלים, ארנק ובו אלפי שקלים במזומן, תעודות זהות, רישיונות נהיגה ושני רמקולים. הנזק הכולל מוערך בעשרות אלפי שקלים.

לדברי המתלוננים, מיד לאחר צאת השבת הוגשה תלונה למשטרה. בנוסף, הם ביקשו מהחוקרים להגיע למקום כדי לאסוף טביעות אצבע מהארנק שלטענתם נגע בו החשוד בעת שהוציא ממנו את הכסף והמסמכים. אולם לטענתם, למרות שהבקשה נרשמה בפרוטוקול, איש לא הגיע לבצע את הבדיקה.

עוד הם מספרים כי מאז הגשת התלונה נמסר להם רק כי “ברגע שתהיה התפתחות בתיק - נעדכן אתכם”, אך עד כה לא קיבלו כל עדכון נוסף. תגובת המשטרה תפורסם לכשתתקבל.

התיעוד מתפרסם כעת לראשונה, אך הוא מתעד גניבה שאירעה לפני כשבועיים. בינתיים, במהלך סוף השבוע האחרון, לראשונה אחרי תקופה ארוכה, לא התקבלו דיווחים על פריצות או גניבות לעסקים בבני ברק. במשטרה ייחסו את השקט לפעילות החקירתית שניהלו שוטרי מרחב דן, שבמסגרתה נעצרו שני קטינים החשודים במעורבות בשורת פריצות בעיר.

בקרב בעלי העסקים בעיר מקווים כי השקט שנרשם בסוף השבוע האחרון מסמן את תחילתו של שינוי, וכי גל הפריצות שהטריד את בני ברק בחודשים האחרונים הגיע לסיומו.