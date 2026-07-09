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בצל רוחות התקופה • חבר המועצת לבחורי 'באר התלמוד': "למסור את הנפש"

מעמד כביר בליל הילולת ה'אור החיים' הקדוש בישיבת 'באר התלמוד' בירושלים | עשרות בחורים שקדו על תורת בעל ההילולא במשך שעות, במסגרת יוזמת לימוד מיוחדת שנוסדה בישיבה | במהלך הערב הופיע חבר מועצת חכמי התורה, הגר"י כהן, שנשא דברים חוצבי להבות בהם קרא לבחורים למסור את הנפש נוכח המצב הקשה השורר בארה"ק | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)

תחושת רוממות מיוחדת אפפה את כותלי ישיבת 'באר התלמוד' בירושלים בליל ההילולא של בעל ה'אור החיים' הקדוש. המעמד הכביר, שמציין את שנתו התשיעית ברציפות בישיבה, נערך השנה בצל רוחות התקופה והותיר רושם בל יימחה.

היכל הישיבה התמלא מפה לפה וקול התורה נשמע בעוצמה חסרת תקדים, כאשר עשרות בחורים גדשו את ספסלי בית المדרש ושקדו על תורתו של בעל ההילולא במשך קרוב לשעתיים רצופות. במסגרת יוזמה ייחודית, חולקו מראש לכל אחד מהלומדים חוברות מיוחדות המכילות חלקים מתוך ספר ה'אור החיים' הקדוש על התורה, מתוך שאיפה לסיים את כל הספר מתחילתו לסופו מספר פעמים.

הסדר נערך בעידודו של ראש הישיבה הגאון רבי חנוך כהן, אשר חיזק את הבחורים בסדר הלימוד המיוחד שבו הרגישו הבחורים בליבם את דברי קודשו של בעל ההילולא כי "התורה כוללת כל הטובות שבעולם".

שיאו של המעמד נרשם עם הגעתו המיוחדת של ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן, חבר מועצת חכמי התורה, שנשא דברים חוצבי להבות אש על מסירות נפשו של בעל האור החיים בתקופת גלותו, וקישר זאת ישירות לחובת בני התורה למסור נפשם על התורה בתקופה מורכבת זו.

"אנו נמצאים בתקופה מורכבת שבה בני התורה בארץ ישראל מתמודדים עם גזירות רודפות המאיימות על עולם התורה", אמר הגר"י כהן בדם ליבו, וקרא לבחורים להוסיף חיילים לתורה ולקדושה דווקא בעת הזו, ובכך להגיע לדרגות נעלות.

כמו כן נשא דברים ראש הקיבוץ, הגאון רבי אליעזר תורג'מן, על מעלת הלימוד בספריו של הצדיק זיע"א, המותיר רושם נצחי של זיכוך וטיהור הנפש. בדבריו שיבח את תלמידי הישיבה המקפידים להשתתף בקביעות בסדר 'אור החיים' המיוחד המתקיים בישיבה מדי שבת בשבתו.

לאחר מכן הסבו הבחורים לסעודת הילולא סביב שולחנות ערוכים כיד המלך.

במהלך הסעודה נשא דברים הגאון רבי אליעזר אהרוני, מרבני הישיבה, שחיזק את הבחורים והרחיב על תפילתו ומשנתו של ה'אור החיים' הקדוש בעניין גאולת השכינה. לאחר מכן כובד הגר"א בהדלקת הנרות לכבוד בעל ההילולא, ובחלוקת יין לכל מאות המשתתפים לצד ברכת כהנים נרגשת.

במהלך הערב חולקו לבחורים מלגות כמתן שכר על עמלם המרובה.

הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)
הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)
הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)
הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)
הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)
הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)
הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)
הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)
הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)
הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)
הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)
הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)
הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)
הילולת ה'אור החיים' בבאר התלמוד (צילום: אלחנן קוטלר)

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הרב יהודה כהןהילולת האור החייםישיבת באר התלמוד

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