כיכר השבת
בלונדון על טהרת הקודש

בלי ליהנות ח"ו מתקציבי הגויים | המוסד הייחודי בבריטניה חגג לכבודה של תורה

בחצה"ק דושינסקיא בלונדון חגגו השבוע את מסיבת החומש למחזור השני של הת"ת הייחודי, שמסרב לקבל אגורה מתקציבי השלטונות בבריטניה • הצצה לפירות של המוסד שמונה כבר למעלה מ-100 תלמידים, ולתוכנית רכישת מבנה הענק • סיקור וגלריה מרגשת (חסידים)

מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)

שמחה והתרגשות רבה אפפו בשבוע האחרון את קהילת חסידי דושינסקיא בלונדון, עם קיומו של מעמד מסיבת החומש לעשרות תלמידי המחזור השני בתלמוד התורה המקומי, המציין בימים אלו חמש שנים להקמתו.

המעמד המרומם, שנחוג בראשות אב"ד הקהילה בלונדון הגה"צ רבי יואל יעקב דושינסקיא, מביא לקדמת הבמה את הצמיחה המטאורית של חצר הקודש בבריטניה, אשר מונה כיום עשרות משפחות של החסידות בלי עין הרע.

תלמוד התורה, המהווה את המוסד הראשון של החסידות מחוץ לגבולות ארץ הקודש, מנוהל תחת הנהגתו, נשיאותו והכוונתו הישירה של האדמו"ר מדושינסקיא, ובראשות בנו, אב"ד הקהילה המתגורר במקום, המוביל את המוסדות ביד רמה.

ייחודיותו של תלמוד התורה, המציבה אותו כאחד המוסדות הבודדים בלונדון ובאירופה כולה, היא התנהלותו על טהרת הקודש בלבד. המוסד אינו נהנה או נסמך על תמיכה ממשלתית כלשהי מצד שלטונות נכרים, וזאת על פי קפידתם ומסורתם הנוקשה של אדמו"רי דושינסקיא, ובראשם מייסד השושלת, הרה"ק המהרי"ץ דושינסקיא זיע"א גאב"ד ירושלים, שהקפיד על כך עוד בימי ניהול ישיבותיו המפורסמות בגאלנטא ובחוסט שבאירופה.

לפני כחמש שנים, בחודש חשוון תשפ"א, כאשר הקהילה הלכה והתרחבה ועלה הצורך המיידי בהקמת מוסד חינוכי, נכנסו עסקני וראשי החסידות אל הקודש פנימה אצל האדמו"ר. הרבי הורה להם נחרצות לייסד את המוסד אך ורק על טהרת הקודש. מאז ועד היום, מנהלי המוסדות פועלים במסירות נפש של ממש כדי לעמוד ביעד הרוחני והכלכלי הזה.

כיום, חמש שנים בלבד מאז פתיחת השערים, תלמוד התורה כבר קוצר פירות ומונה למעלה מ-100 תלמידים כ"י, המאכלסים את שש הכיתות הראשונות של המוסד.

בשל הגידול המבורך והצפיפות במבנה הנוכחי, ל'כיכר השבת' נודע כי בימים אלו שוקד 'וועד קרן הבניין' שהוקם בהוראתו ובברכתו של האדמו"ר על רכישת בניין ענק ומפואר שישמש כמשכן קבע מורחב לתלמוד התורה, לקראת שנת הלימודים הבאה הבעל"ט.

במהלך המעמד המרגש, נשא אב"ד הקהילה הגה"צ רבי יואל יעקב דושינסקיא דברי חיזוק בפני ההורים והתלמידים, וחילק בהתרגשות את חומשי ה"ויקרא" לילדי החמד.

מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)
מסיבת חומש בדושינסקיא לונדון (צילום: באדיבות המצלם)

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לונדוןמסיבת חומשדושינסקיאטהרת הקודש

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