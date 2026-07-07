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בזמן הפגישה עם ארדואן

ארה"ב חייבת להגיב: איראן תקפה 2 ספינות נוספות בהורמוז

בזמן שנשיא ארה"ב נפגש באנקרה עם בן בריתה של טהרן, שתי ספינות נוספות הותקפו מוקדם יותר היום במצרי הורמוז | מדובר בעליית מדרגה משמעותית שהחלה הלילה, לאחר שפג תוקף של שבוע להסכמות עם ארה"ב להימנע מתקיפות הדדיות (חדשות) 

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בזמן שנשיא ארה"ב מבקר באנקרה למפגש עם בעל בריתה של איראן, משמרות המהפכה תקפו היום (שלישי) שתי ספינות נוספות במצרי הורמוז לאחר מתקפה קודמת בלילה שבין שני לשלישי.

לפי הודעת UKMTO, שתי מכליות נפגעו מכטב"מים איראנים בזמן שניסו לחצות את מיצר הורמוז בצד העומאני.

איראן מעוניינת להראות שליטה מוחלטת במצרי הורמוז ומכריחה את כל הספינות לעבור במעבר אותו היא פינתה ממוקשים.

לפי ההודעה, כלי שיט אחד נפגע ממטח לא מזוהה, בעוד שכלי שיט אחר נפגע ממזל"ט מתקיפה חד-כיוונית. לא דווח על נפגעים בשני האירועים אולם נגרם נזק.

המתקפות האחרונות הללו מעלות את מספר כלי השיט המסחריים שנפגעו, על פי הדיווחים, במצר הורמוז ב-24 השעות האחרונות לארבעה.

עד כה, נמנעה ארצות הברית מלהגיב למתקפות האיראניות במצרי הורמוז, בזמן ש נפגש כאמור עם תומך איראן רג'פ טאיפ ארדואן.

מוקדם יותר היום איים שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לסיים את השיחות עם ארה"ב בעקבות איומיו האחרונים של טראמפ.

אמש אמר נשיא ארה"ב כי "אנחנו יכולים לסיים את העבודה באחר-צהריים אחד. אנחנו יכולים להשמיד את כל תשתיות האנרגיה של איראן".

דונלד טראמפטורקיהמצרי הורמוז

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