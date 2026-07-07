כיכר השבת
ומי קיבל הזמנה מיוחדת? 

בליל הילולת הצדיק הפלאי, גדולי הרבנים הסבו יחדיו בעג'ור | גלריה מרהיבה

צפו במחזות המרוממים: המונים ובראשם שורת רבנים מכובדים, ונציגי ציבור נהרו לציון הצדיק מעג'ור ביום ההילולא קדישא • בליל ההילולא הסבו המונים לסעודת הילולא בשילוב סיום מסכת ב'היכל התורה' המיוחד ששקק שיעורים ודרשות חיזוק לאורך היממה • סיקור ותיעוד (חרדים)

1תגובות
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)

בליל הילולת פועל הישועות הצדיק הפלאי והקדוש רבי יצחק גברא זי"ע, עלו גדולי הרבנים אל ציונו המסוגל שבעג'ור והעתירו בתפילה לישועת הכלל והפרט. 

קודם לכן נערכה סעודת מצוה בשילוב סיום מסכת לכבוד הצדיק במתחם מפואר ומיוחד שהוכשר לשמש 'היכל התורה' ביום ההילולא, שם הסבו סביב שולחנות ערוכים כיד המלך, בליווי הזמר יצחק חגירה והקלידן אריאל כהן.

במעמד המרומם נטלו חלק: גאב"ד מודיעין עילית , הגה"צ השקדן רבי שמעוני בצלאלי, בנן של קדושים הגה"צ רבי משה אבוחצירא, הגה"צ המקובל רבי ישי בגריש, נכד הצדיק הגאון רבי מאיר גברא, נין הצדיק הגאון רבי אריה גברא, ועוד. דובר ההילולא, הרה"ג רבי ישי יפת הנחה את הערב בטוב טעם ודעת. 

כמו כן השתתפו: ערן רפאל - משנה לרה"ע נס ציונה, יהושע מנדל - סגן ראש עיריית בני ברק, הרב משה יפת - מנהל רשת בתי ההוראה 'המאורות' וחמה"ע מודיעין עילית, שמואל חזן - חבר מועצת העיר בית שמש, ועוד אישי ציבור, עיתונאים ואנשי כוחות הביטחון.

רגע מרגש במיוחד נרשם במהלך סעודת המצווה, כאשר בנן של קדושים, הגה"צ רבי משה אבוחצירא, שיתף את הקהל בסיפור מפעים: "השנה הרגשתי שקיבלתי הזמנה מיוחדת וישירה מהצדיק לבוא ולהשתטח על קברו", סיפר בהתרגשות.

הרב אבוחצירא חשף כי בתחילה שקל ברצינות שלא להגיע השנה לציון עקב עומסי התנועה הכבדים והקשיים הלוגיסטיים הכרוכים בדבר. אלא שאז, באופן פתאומי, קיבל שיחת טלפון מדובר ההילולא, רבי ישי יפת, שהזמין אותו באופן אישי להשתתף בסעודת ההילולא. "באותו רגע", התבטא הגר"מ אבוחצירא, "הבנתי שזהו איתות משמיים, והרגשתי שהצדיק רבי יצחק גברא בעצמו שולח לי הזמנה אישית שלא לוותר ולהגיע להילולא שלו".

יצוין כי במהלך יום ההילולא עצמו, פעל 'היכל התורה' עם כיבוד עשיר לזכרו ולכבודו של הצדיק, ורבים השתתפו בשיעורים ובדרשות החיזוק שנמסרו ע"י הרבנים החשובים.

הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)
הילולת רבי יצחק גברא זי"ע (צילום: אלנתן אלוני)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סעודת הילולאהרב משה אבוחצירארבי יצחק גבראהרב יורם סריהרב שמעוני בצלאליהרב ישי יפתהרב ישי בגרישהרב מאיר גברא

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
באמת מגיע לתיממנים יומא דהילולה !!! עדה מפוארת עם הרבה עבר וקצת פחות יח"צ בגלל פלגנות ושיבטיות תוך עדתית
יון

עוד בחסידים ואנ"ש

ומי קיבל הזמנה מיוחדת? 

||
1

בלונדון על טהרת הקודש

|

עֲטֶרֶת זְקֵנִים בְּנֵי בָנִים

|

צפו בתיעוד

|

התעלות במודיעין עילית

|

ביום ההילולא

|

כמנהג תלמידי הבעש"ט

||
3

צפו בתיעוד

||
1

מהפך ביעדי הנופש

||
1

יבואו טהורים

|

צפו בגלריה

|

שלהי דקייטא

||
2

זכר צדיק לברכה

|

באהלי צדיקים

||
2

בבעקיטשע חדש

|

צפו בתיעוד

|

ישוב ברחמים לביתו

|

לקראת חודשי הקיץ

|

לְכוּ בָנִים שִׁמְעוּ לִי

|
ש

צפו בגלריה מהשמחה

כיכר השבת|מקודם

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר