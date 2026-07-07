בליל הילולת פועל הישועות הצדיק הפלאי והקדוש רבי יצחק גברא זי"ע, עלו גדולי הרבנים אל ציונו המסוגל שבעג'ור והעתירו בתפילה לישועת הכלל והפרט.

קודם לכן נערכה סעודת מצוה בשילוב סיום מסכת לכבוד הצדיק במתחם מפואר ומיוחד שהוכשר לשמש 'היכל התורה' ביום ההילולא, שם הסבו סביב שולחנות ערוכים כיד המלך, בליווי הזמר יצחק חגירה והקלידן אריאל כהן.

במעמד המרומם נטלו חלק: גאב"ד מודיעין עילית הגאון רבי יורם סרי, הגה"צ השקדן רבי שמעוני בצלאלי, בנן של קדושים הגה"צ רבי משה אבוחצירא, הגה"צ המקובל רבי ישי בגריש, נכד הצדיק הגאון רבי מאיר גברא, נין הצדיק הגאון רבי אריה גברא, ועוד. דובר ההילולא, הרה"ג רבי ישי יפת הנחה את הערב בטוב טעם ודעת.

כמו כן השתתפו: ערן רפאל - משנה לרה"ע נס ציונה, יהושע מנדל - סגן ראש עיריית בני ברק, הרב משה יפת - מנהל רשת בתי ההוראה 'המאורות' וחמה"ע מודיעין עילית, שמואל חזן - חבר מועצת העיר בית שמש, ועוד אישי ציבור, עיתונאים ואנשי כוחות הביטחון.

רגע מרגש במיוחד נרשם במהלך סעודת המצווה, כאשר בנן של קדושים, הגה"צ רבי משה אבוחצירא, שיתף את הקהל בסיפור מפעים: "השנה הרגשתי שקיבלתי הזמנה מיוחדת וישירה מהצדיק לבוא ולהשתטח על קברו", סיפר בהתרגשות.

הרב אבוחצירא חשף כי בתחילה שקל ברצינות שלא להגיע השנה לציון עקב עומסי התנועה הכבדים והקשיים הלוגיסטיים הכרוכים בדבר. אלא שאז, באופן פתאומי, קיבל שיחת טלפון מדובר ההילולא, רבי ישי יפת, שהזמין אותו באופן אישי להשתתף בסעודת ההילולא. "באותו רגע", התבטא הגר"מ אבוחצירא, "הבנתי שזהו איתות משמיים, והרגשתי שהצדיק רבי יצחק גברא בעצמו שולח לי הזמנה אישית שלא לוותר ולהגיע להילולא שלו".

יצוין כי במהלך יום ההילולא עצמו, פעל 'היכל התורה' עם כיבוד עשיר לזכרו ולכבודו של הצדיק, ורבים השתתפו בשיעורים ובדרשות החיזוק שנמסרו ע"י הרבנים החשובים.