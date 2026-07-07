כמה קומות בבניין משרדים המצוי בתהליך בנייה במדטאון מנהטן החלו לקרוס, דבר שהוביל לפינוי בהול של כמה מבנים סמוכים ולחסימות כבישים באזור. בעקבות הדרמה והחשש מקריסה, פונתה גם השגרירות והנציגות הישראלית הרשמית הפועלת באחד המבנים הסמוכים שנכללו בצו הפינוי של כוחות החירום.

המגדל שבו התגלה הכשל ממוקם ברחוב 42 מזרח, בפינת השדרה השנייה. המבנה שימש בעבר כמטה העולמי של חברת התרופות פייזר, ובתקופה זו הוא נמצא בתהליך עבודה מתקדם לצורך הסבתו למגדל מגורים.

בסביבות השעה שמונה בבוקר הבחינו פועלי הבניין בסדקים שנפערו בתוך המבנה. ממחלקת כיבוי האש של ניו יורק נמסר כי העובדים זיהו קורות תמיכה מבניות שהחלו להתעקם בקומות ה-21 וה-22 של המגדל, ובעקבות כך פינו את עצמם מהמקום.

גורמים רשמיים בעירייה מסרו כי העיוות בקורות התמיכה גרם לקומות ה-21 עד ה-26 של המבנה, בן 38 הקומות, להתחיל לשקוע ולקרוס תחת העומס המבני הכבד שנוצר במקום.

בעקבות הסכנה המיידית לקריסת המגדל, פונו שורה של מבנים סמוכים באזור באופן מיידי, ובהם בית מלון פעיל וכן מוסד חינוכי שבו שהו מאות תלמידים באותה השעה.

ראש העיר זוהראן ממדאני קרא לציבור ולכל מי שנמצא באזור לפעול בהתאם להנחיות המדויקות של כוחות ההצלה והחירום הפרוסים בשטח.

ראש העיר ממדאני מסר כי "עכשיו למרבה המזל אין נפגעים לדווח עליהם בשלב זה, כל הפועלים אותרו, הבניין פונה, מספר בניינים גבוהים באזור מפונים גם הם בשלב זה, בית ספר עם כ-400 ילדים פונה גם כן".

מחלקת כיבוי האש של ניו יורק פרסמה את רשימת המבנים המלאה שפונו בהוראת כוחות הביטחון, הכוללת בניינים בשדרה השנייה, ברחוב 42 מזרח וברחוב 43 מזרח, שבאחד מהם שוכנים משרדי הנציגות הישראלית.

מבין המבנים הרבים שפונו באזור, המבנה ברחוב 43 מזרח משמש כמלון המפטון אין מנהטן גראנד סנטרל, וכל האורחים שהוזמנו במקום פונו מחדריהם אל הרחוב.

תנועת הולכי הרגל וכלי הרכב נחסמה לחלוטין ברחוב 42 מזרח, בקטע שבין השדרה השנייה לשדרה השלישית, בעקבות הפעילות הרחבה של כוחות הכיבוי וההצלה.

בנוסף לכך, מחלקת כיבוי האש של ניו יורק ביקשה מהמשטרה המקומית לחסום לתנועה גם את רחוב 44 מזרח, בקטע שבין השדרה השנייה לשדרה השלישית.