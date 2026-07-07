כותרות היום בכיכר מקרון כמעט התפוצץ | הרב יצחק יוסף מציב אולטימטום לדרעי • צפו טראמפ מתקרב לארדואן ומדאיג את ישראל | הרב יצחק יוסף מציב אולטימטום פוליטי לדרעי | הנדל וטרופר מאחדים כוחות לקראת הבחירות | דרמה בצרפת: מרין לה פן הורשעה ותחליט על עתידה | פיצוצים סמוך למלון שבו שהה מקרון בדמשק | מחר: הקלה בעומס החום ומזג אוויר נוח | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 19:32