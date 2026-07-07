"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
מקרון כמעט התפוצץ | הרב יצחק יוסף מציב אולטימטום לדרעי • צפו
טראמפ מתקרב לארדואן ומדאיג את ישראל | הרב יצחק יוסף מציב אולטימטום פוליטי לדרעי | הנדל וטרופר מאחדים כוחות לקראת הבחירות | דרמה בצרפת: מרין לה פן הורשעה ותחליט על עתידה | פיצוצים סמוך למלון שבו שהה מקרון בדמשק | מחר: הקלה בעומס החום ומזג אוויר נוח | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (17%)
לא (83%)
0 תגובות