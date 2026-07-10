משטרת מחוז ש"י ממשיכה להדק את האכיפה נגד פשיעת בני נוער בתקופת חופשת הקיץ. אמש, פשטו בלשי תחנת עציון ממרחב יהודה על מספר מוקדים ברחבי העיר ביתר עילית, כחלק מפעילות מוגברת תחת השם “שובר גלים”. הפעילות נועדה לאתר ולעצור בני נוער המעורבים בפלילים, והניבה שורת מעצרים בגין עבירות אלימות, סמים ורכוש.

באחד ממוקדי הפעילות המרכזיים אמש, איתרו הבלשים נער בן 16, תושב העיר, כשעל גופו סכין. במשטרה מדגישים כי מדובר בנשיאת כלי תקיפה מסוכן בניגוד לחוק, אשר בשעת עימות עלול בקלות לשמש ככלי רצח. הנער עוכב והועבר לחקירה בתחנת המשטרה, אולם שם חלה הסלמה בהתנהגותו.

בזמן שהמתין לחקירתו, החל הצעיר לגרום נזק לכיסאות בתחנה באמצעות ציפורניו, ואף חרט על רכוש התחנה כיתוב בוטה. בעקבות תקרית זו, הוחלט לעצור את הנער, והוא ייחקר גם בגין עבירות של השחתת רכוש ואיומים.

במקביל, נרשמה פריצת דרך בחקירה שהחלה מוקדם יותר השבוע, בעקבות תלונות על הטרדה מאיימת כלפי איש ציבור בביתר עילית. על פי החשד, המעורבים בפרשה אף גרמו נזק לרכוש והציתו פח אשפה סמוך לביתו של איש הציבור. הודות למידע מודיעיני שהתקבל על ידי רכז התחנה, אותרו ונעצרו שני תושבי העיר, בהם קטין, והם הועברו לחקירה בחשד למעורבות במעשים.

פרשייה חמורה נוספת שנחשפה בפעילות הלילה עוסקת בחבורת בני נוער שניהלה על פי החשד רשת לגניבת סולר מאוטובוסים במקביל לסחר בסמים מסוכנים. חקירה זו הבשילה לאחר שבפעילות קודמת של שוטרי התחנה נתפסו ג’ריקנים מלאים בסולר, צינורות שאיבה, וכן אותר מקום מסתור ובו כמות גדולה של סמים.

לאחר שהממצאים מהזירה הועברו לבדיקת מעבדת הזיהוי הפלילי (מז"פ), הצליחו החוקרים להתחקות אחר זהותו של אחד החשודים המרכזיים בפרשה. אמש, בהכוונת מודיעין מדויק, פשטו הבלשים על ביתו של החשוד (קטין) ועצרו אותו. במהלך חיפוש שנערך בבית, נתפסו סמים מסוג קוקאין ואקסטזי בכמות מסחרית שאינה מיועדת לשימוש עצמי בלבד.

ממשטרת תחנת עציון נמסר כי חקירת כלל האירועים והפרשיות עודנה נמשכת, וכי במשטרה רואים בחומרה רבה את המעורבות של בני נוער בפשיעה כה מגוונת וחמורה. עוד נמסר כי לאור התפתחות החקירות, צפויים להתבצע מעצרים נוספים של מעורבים בימים הקרובים.