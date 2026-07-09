אירוע פלילי שגרתי לחלוטין לכאורה של מעצר חשוד בפריצה לרכב בשכונת בר אילן בירושלים, הפך היום (חמישי) תוך זמן קצר ביותר לעימות אלים, מורכב ורחב היקף, במהלכו נפצע שוטר ונגרם נזק כבד לרכוש משטרתי.

על פי הדיווח הרשמי שנמסר מדוברות המשטרה, תחילתו של האירוע הרחק מהקשרים מגזריים או פוליטיים; מוקד המשטרה קיבל דיווח דחוף מאזרח, שהבחין בזמן אמת בחשוד המנסה לפרוץ אל רכבו הפרטי שחנה באזור. שוטרי סיור של תחנת לב הבירה, שהוזעקו במהירות אל הזירה כדי להעניק מענה ראשוני לאזרח המודאג, זיהו במקום את החשוד – שהתברר לאחר מכן כקטין – וביצעו את מעצרו כנדרש על פי חוק במטרה לקחת אותו להמשך חקירה.

אלא שלטענת המשטרה, מיד לאחר ביצוע המעצר הראשוני ובזמן שהשוטרים ביקשו לעזוב את המקום יחד עם העצור, החלה להתפתח סביב הכוחות התקהלות המונית שהלכה והסלימה במהירות רבה לכדי הפרת סדר אלימה וסוערת במיוחד.

במשטרה טוענים כי בתוך דקות ספורות בלבד התאספו במקום כ-200 מתפרעים אשר הקיפו את השוטרים בטבעת צפופה. מתיעודים שונים ומתמונות שהגיעו מזירת האירוע עולה במידה רבה כי אותם מתקהלים ומפירי סדר משתייכים לחוגי החרדים הקיצונים המתגוררים או פועלים באזור, והם החלו לגלות התנגדות אקטיבית וחריפה לעצם נוכחותם של כוחות המשטרה והחוק במקום.

לפי גרסתה של המשטרה, אותם פורעי חוק לא הסתפקו במחאה מילולית או בעמידה מן הצד, אלא עברו לפסים אלימים וקשים: הם תקפו באופן פיזי וישיר את השוטרים, השליכו לעברם מכל הבא ליד ובכלל זה אבנים, בלוקים וחפצים שונים, ובשלב מסוים המצב אף החמיר כאשר חלק מהמתפרעים ניסו למשוך בכוח את הקטין העצור מידי השוטרים, במטרה ברורה לחלץ אותו ולמנוע את לקחתו לתחנת המשטרה. השוטרים נאלצו להתמודד במשך דקות ארוכות עם המון זועם, תוך שהם מנסים לשמור על ביטחונם האישי ובו זמנית להחזיק בחשוד ולא לאפשר את בריחתו או חילוצו.

במהלך המהומה הדרמטית הזו, וכתוצאה ישירה מהתקיפה שלדברי המשטרה הופנתה כלפי השוטרים, נפצע שוטר אחד באורח קל ונזקק לקבלת טיפול רפואי ראשוני בשטח. במקביל, המתפרעים הצליחו לפגוע גם בניידת משטרה שהייתה במקום וגרמו היזק לרכוש הציבורי.

רק לאחר דקות ארוכות ומתוחות מאוד של עימותים פנים אל פנים, הצליחו כוחות המשטרה להשיב את הסדר הציבורי על כנו, לפזר את מאות המתקהלים ולפנות את החשוד בפריצה להמשך הליכי זיהוי וחקירה בתחנת לב הבירה.

במשטרה בחרו להגיב בחומרה רבה לאירועים החריגים, ומסרו כי הם רואים בחומרה רבה תקיפת שוטרים שמגיעים לתת מענה לאזרח במטרה לשמור על רכושו ובטחונו, וכי במקום לאפשר לכוחות לבצע את תפקידם, פורעי החוק חצו קו אדום שפוגע באופן ישיר בשירות הניתן לכלל הציבור.