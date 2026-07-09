הרמטכ"ל: מאות מטוסים דרוכים להמראה מיידית, עוקבים אחרי איראן

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר מסר היום (חמישי) מסר ברור בטקס מסדר כנפיים 192 של חיל האוויר: צה"ל נמצא בכוננות מלאה ומוכן להגיב בעוצמה רבה לכל איום. "בשבועות האחרונים מאות ממטוסי החיל עמדו בכוננות מיידית להמראה", הבהיר הרמטכ"ל בפני הטייסים הצעירים שקיבלו את כנפיהם.

"מאחורי מאות המטוסים עומדים עשרות אלפי אנשים", הוסיף זמיר. "טכנאים, בקרים, פקחים, אנשי מנהלה ולוגיסטיקה, מתכננים במטה ושולטים בבור הפיקוד. גם ברגעים אלה אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון ודרוכים לפעולה מיידית".

"נגיב באופן עוצמתי"

דברי הרמטכ"ל מגיעים על רקע הסלמה משמעותית במזרח התיכון, כאשר איראן וארצות הברית מחליפות מהלומות קשות. בימים האחרונים תקפה ארה"ב תשתיות אסטרטגיות באיראן, ובתגובה שיגרה טהראן טילים לעבר בסיסים אמריקניים במפרץ ואף לירדן.

"מול כל מי שינסה לפגוע בנו, נגיב באופן עוצמתי", הדגיש זמיר. המסר ברור: צה"ל לא יסבול כל ניסיון לפגוע בישראל, בין אם מדובר בירי ישיר ובין אם בניסיון להסיט את האש האיראנית לעבר בסיסים אמריקניים בישראל.

כוננות בכל הזירות

כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, הרמטכ"ל קיים סיור מבצעי ברכס הבופור בלבנון, שם הבהיר כי צה"ל שולט במרחב ומוכן להגיב בעוצמה אם חיזבאללה יפר את הפסקת האש. במקביל, ראש אגף המבצעים האלוף איציק כהן הורה על העלאת רמת הכוננות בכל הזרועות - ים, אוויר, יבשה, סייבר וספקטרום.

גורמים במערכת הביטחון מסרו כי צה"ל והצבא האמריקני קיימו בימים האחרונים דיוני מקרים ותגובות לאפשרות שאיראן תנסה להסיט את האש לעבר בסיסים אמריקניים בישראל, המאכלסים כ-6,000 חיילים ומאות כלי טיס. שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר: "אם איראן תתקוף את ישראל - צה"ל יגיב בעוצמה רבה".