מעמד כבוד התורה נערך אמש בקהילת דושינסקיא בבני ברק למצויני אברכי החסידות, שעמדו בהצלחה בכור המבחן על מקצועות התורה במסגרת מפעל "שקדו ושמרו". המעמד החגיגי נערך לרגל סיום המחזור השלישי של התוכנית.

מפעל התורה "שקדו ושמרו" הוקם בחצר חסידות דושינסקיא לפני כ-15 שנה על ידי האדמו"ר, אשר מלווה ומדריך אישית את מפעלי התורה בקהילה. מטרת המיזם היא שינון וחזרה מעמיקה על מקצועות ההלכה בשולחן ערוך (אורח חיים ויורה דעה) לצד לימוד התלמוד הבבלי, במטרה להקנות לאברכים בקיאות וידע מקיף.

במסגרת המיזם בעיר בני ברק משתתפים כ-30 אברכים, שסיימו כעת מחזור לימודים מקיף. לקראת המעמד, הם עמדו למבחנים מורכבים אצל גדולי התורה וההוראה בעיר, ובהם: הגאון רבי אליעזר דוד שפירא (רב חסידי צאנז בבני ברק), הגאון רבי מעכיל פרידמן (דומ"ץ לעלוב בני ברק), הגאון רבי גבריאל נויפלד (מרבני העדה החרדית ומזקני רבני דושינסקיא) והגאון רבי יוסף צבי בינט (מו"ץ בדושינסקיא ומגדולי רבני העיר). הרבנים הבוחנים ציינו לשבח את הבקיאות המופלגת שהפגינו האברכים, שחלקם אף נבחנו על אלפי דפי גפ"ת.

אמש נערך המעמד המרכזי לכבודה של תורה, כאשר בית המדרש של החסידות בבני ברק לבש חג, ומאות מחברי הקהילה נהרו למקום כדי להשתתף בשמחתם של הלומדים. בראש המעמד עמד האדמו"ר מדושינסקיא, המנווט את מפעל התורה מיום היווסדו.

במהלך הערב נשאו דברים הגאון רבי ירמיה וויס, מו"ץ בקהילת דושינסקיא בני ברק ומרבני המפעל, והגאון רבי מרדכי גלבר, אב"ד מונקאטש בני ברק. בשולי המעמד נשא האדמו"ר מדברות קודשו, ובדבריו העלה על נס ושבח את חתני התורה, כשהוא מגדיר אותם כ"פני המזרח" של הקהילה כולה.

לצד האדמו"ר פיארו את שולחן המזרח אחיו, הגאון רבי מרדכי זאב דושינסקיא (אב"ד הקהילה בבית שמש), בנו בכורו ראש הישיבה הגאון רבי יואל דושינסקיא, הרב הבוחן הגאון רבי אליעזר דוד שפירא, הגאון רבי יוסף צלר (ראש ישיבת סאדיגורה רוז'ין), הגאון רבי שמואל שמעלקא הלפרט (ראש ישיבת אלכסנדר), לצד דייני ורבני קהילת דושינסקיא בעיר.

בסיום הערב חילק האדמו"ר תעודות הערכה מיוחדות לכלל האברכים המצטיינים. בין חתני התורה בלט השנה גם נכדו של האדמו"ר, הרב אשר דושינסקיא.