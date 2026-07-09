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מי עוצר אשכנזים? ינון מגל לומד אנגלית ומירי רגב ב"בלקאאוט" | צפו

טראמפ מסדר לביבי כיסא אבל שרה עוד לא מסכימה שיזוז | ינון מגל לומד אנגלית כדי לתפוס את הכיסא | פינדרוס מציע לירות ברגליים ולזימי לא ממש שמחה | מירי רגב בפרשת בלק עם קונטרול | פרוש באזיקים — ממתי בכלל עוצרים אשכנזים? | צבי סוכות חוטף סטירה ומתלונן על האוזניים | יוסי עבדו מסכם שבוע ב'החדשות הלא באמת חשובות' • צפו (אולפן כיכר)

| צילום: צילום: ערוץ הכנסת. רדיו 103. ערוץ 14, עמוד האינסטגרם של ג'וני חיג'גוזים. עמוד האינסטגרם של מירי רגב. באדיבות חדשות 12, הפרגוד. ולפי חוק 27א

והרי הכותרות: 

  • מירב בן ארי ונעמה לזמי בשקט, צבי סוכות חוטף סיטרה 
  • למה הבמאים מתים על מירב בן ארי?
  •  אחרי 20 שנה יולי אדלשטיין  עוזב את  הליכוד
  •  מי  חותר תחת הכיסא של ?
  •  האנגלית של ינון מגל.
  • מסדר לביבי את הכיסא
  • ח"כ  יצחק פינדרוס מציע ירי חיי.
  • מירי רגב "בבלקאאוט"
  • עוצרים רק את מי שלא למד ב'מרביצי' - אומרים במרביצי.
  • ח"כ מאיר פרוש באזיקים - ממתי עוצרים אשכנזים?

נתקלתם בסיפור? שלחו אותו ישירות לווצפ הפרטי של יוסי. תפתחו אוזניים ועיניים אם יש לכם סיפורים שלא רלונטיים תשלחו אותם ישירות למספר של יוסי כאן בווצאפ ותוכלו לעכוב אחריו כאן בסטטוס.

קרדיטים:

צילום: הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר | עריכה: ידידיה כהן

בנימין נתניהודונלד טראמפמאיר פרוששרה נתניהויולי אדלשטייןיצחק פינדרוסמירי רגבינון מגלנעמה לזימיהחדשות (הלא באמת חשובות) של השבוע
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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