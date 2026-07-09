מירב בן ארי ונעמה לזמי בשקט, צבי סוכות חוטף סיטרה

למה הבמאים מתים על מירב בן ארי?

אחרי 20 שנה יולי אדלשטיין עוזב את הליכוד

מי חותר תחת הכיסא של נתניהו ?

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טראמפ מסדר לביבי את הכיסא

ח"כ יצחק פינדרוס מציע ירי חיי.

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ח"כ מאיר פרוש באזיקים - ממתי עוצרים אשכנזים?

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צילום: הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר | עריכה: ידידיה כהן