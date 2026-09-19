ברקע מערכת הבחירות הסוערת בישראל, שבה סוגיות הביטחון תופסות מקום מרכזי בקמפיינים הפוליטיים, הגיעה הערב התייחסות רשמית וחריגה מאיחוד האמירויות לסערה המדינית.

גורם רשמי באבו דאבי הגיב לטענות לפיהן איחוד האמירויות העבירה לישראל אזהרה על מתקפה מתקרבת של חמאס, בשבועות שקדמו לטבח השבעה באוקטובר.

בתגובה לפניית העיתון 'דה נשיונל' (The National) האמירותי - שנחשב מקורב לממשל, דחה הגורם את הטענות לאזהרה שניתנה בדרגים העליונים. לדבריו, "איחוד האמירויות דנה בענייני ביטחון עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים, ואינה דנה בפרטים מסוג זה ברמה של מנהיגי מדינות".

ההבהרה של אבו דאבי מגיעה בניסיון להרחיק את עצמה מהקלחת הפוליטית בישראל, תוך העברת מסר ברור: אם התקיימו שיחות בעניינים ביטחוניים רגישים, הן התנהלו בצינורות המודיעיניים והביטחוניים השוטפים, ולא בשיחות ישירות באפיק של מנהיגי המדינות.

הרקע לתגובה הוא פרסומים שהתפרסמו בעיתון 'הארץ', לפיהם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, התקשר לראש הממשלה נתניהו עשרה ימים בלבד לפני מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 2023 והזהיר אותו מפני מזימה רחבת היקף. ראש הממשלה הכחיש את הדיווח בתוקף.

בליכוד פרסמו תגובה חריפה וטענו כי מי שעומד מאחורי הפרסום הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן. "הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל", טענו בליכוד. לדבריהם, "התברר שמי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון 'הארץ' הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן שיושב באמירויות".