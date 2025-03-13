בשנה ושלושה חודשים שחלפו מאז האסון הגדול בבוקר השבעה באוקטובר, נחשפים עוד ועוד כשלים מערכתיים שגרמו לאסון הנורא | לפי הדיווח הערב (שלישי), אלוף פיקוד הדרום ירון פינקלמן בחר שלא להורות על החזרת מפקדי הגדודים בליל הטבח לגזרת הדרום ועוטף עזה למרות הסימנים הרבים (צבא, שבעה באוקטובר)
האלוף במיל' יצחק בריק, שהיה המתריע בשער וחזה את המתקפה שפרצה, מנתח בריאיון ל'כיכר השבת', את שלושת חודשי המלחמה | "שני היעדים שנתניהו הציג - טרם הושגו" | על תקרית הירי בחטופים: "חמור מאוד, צריך להיבדק עד תום" | ומציין, מי צריך ללכת לבית ביום שאחרי המלחמה ומה הוא חושב על המינוי של שאול מופז ותרבות השקר שיש בצה"ל | צפו בריאיון (מיוחד)