ראש אגף המבצעים ב-7 באוקטובר, אלוף עודד בסיוק, שהודיע במרץ על פרישתו, הודח היום רשמית משירות מילואים. צה"ל אף הודיע כי ישנה את הסטטוס של קצינים מסוימים שכבר פרשו מהצבא, כך שיירשם בתיקם כי הודחו משירות ולא פרשו ממנו.
היקף המהלך: שישה אלופים זומנו לבירור
בסך הכול, יותר מ-20 קצינים בדרגות בכירות זומנו להליך פיקודי מול הרמטכ"ל זמיר וסגנו תמיר ידעי.
בין האלופים שזומנו לבירור:
ראש אמ"ן לשעבר אהרן חליוה (שהודיע על פרישה).
מפקד פיקוד הדרום לשעבר ירון פינקלמן (שהודיע על פרישה).
ראש אגף המבצעים לשעבר עודד בסיוק (שהודח).
ראש אמ"ן המכהן שלומי בינדר (מכהן).
מפקד חיל האוויר תומר בר (מכהן).
מפקד חיל הים דוד סלמה (מכהן).
מפקד חיל האוויר תומר בר קיבל מהרמטכל רק הערה פיקודית ללא נזיפה וללא הדחה
גם ראש אמ״ן לשעבר חליווה שסרב להגיע לזימון האישי מהרמטכ״ל - הודח ממילואים בשיחת טלפון
ראש אמ״ן האלוף שלומי בינדר יפרוש מצה״ל אחרי שיסיים את תפקידו הנוכחי ויקבל הערה - בשל חלקו ב-7 באוקטובר
אלוף פיקוד דרום לשעבר פינקלמן יודח משירות מילואים
לצידם זומנו גם קצינים מדרגות סגן אלוף עד תת-אלוף, כולל מפקד אוגדת עזה לשעבר, תא"ל אבי רוזנפלד, ומפקד החטיבה הצפונית באוגדה לשעבר, אל"מ חיים כהן.
הצעדים הפיקודיים שיינקטו נגד הקצינים נעים החל בהדחה משירות וכלה ברישום הערה פיקודית או אישית בתיקיהם. מבין הקצינים שזומנו, רק בינדר, בר וסלמה לא הודיעו עד כה על פרישתם מהצבא.
