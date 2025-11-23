כוחות הביטחון במהלך הלחימה עם המחבלים ביממה הראשונה למלחמה ( צילום: פלאש Jamal Awad/Flash90 )

ראש אגף המבצעים ב-7 באוקטובר, אלוף עודד בסיוק, שהודיע במרץ על פרישתו, הודח היום רשמית משירות מילואים. צה"ל אף הודיע כי ישנה את הסטטוס של קצינים מסוימים שכבר פרשו מהצבא, כך שיירשם בתיקם כי הודחו משירות ולא פרשו ממנו.