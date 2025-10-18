כיכר השבת
מפתיע: המועמדים של הממשלה לראשות הוועדה שתחקור את מחדלי המלחמה

בממשלה ממשיכים לדון בהקמת ועדת חקירה ממשלתית שתחקור את המחדלים שהובילו לטבח בשמחת תורה | בין המועמדים לראשות הוועדה: שופט העליון יוסף אלרון והשופט אשר קולה (פוליטי)

השופט אלרון (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

בממשלה ממשיכים לדון בהקמת ועדת חקירה ממשלתית שתחקור את המחדלים שהובילו לטבח הנוראי והרצחני בבוקר שמחת תורה לפני שנתיים.

בממשלה מקדמים הקמת ועדת חקירה ממשלתית ולא ממלכתית שכן ועדה ממשלתית ממונה על ידי הממשלה בעוד ועדה ממלכתית ממונה על ידי נשיא בית המשפט העליון.

על פי הדיווח של עמית סגל ב'חדשות 12', בממשלה שוקלים למנות לראשות הוועדה את שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. שם נוסף שעלה כאופציה הוא השופט בדימוס אשר קולה, נציב תלונות הציבור על שופטים.

דוברות בתי המשפט מסרה בתגובה לבקשת השופט אלרון: "השופט בדימוס אלרון נמצא בתקופת שלושת חודשי כתיבת פסקי דין ועד יומו האחרון בבית המשפט לא יעסוק בשום דבר זולת משפט!".

