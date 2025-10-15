המרכז הרפואי הדסה פרסם היום (רביעי) באופן חריג הודעת הבהרה, באשר למצבו הבריאותי של ראש הממשלה נתניהו - ברקע ביקורת שהושמעה על ביקורו אצל חטופים משוחררים אתמול.

"ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, הגיע למרפאות בית החולים הדסה עין כרם ביום שישי האחרון וביצע בדיקות רפואיות מקיפות אשר תוצאותיהן תקינות, זאת מלבד רושם קליני לשרידי דלקת בדרכי הנשימה שטופלו בטיפול תרופתי מתאים" נמסר מבית הרפואה. עוד הוסיפו כי "לא היתה ואין סכנה להדבקה לאנשים בסביבת ראש הממשלה".

הדברים פורסמו לאחר שפרופ' חגי לוין, ראש מערך הבריאות ב"מטה המשפחות להחזרת החטופים", ביקר את נתניהו על כך שביקר חטופים ששוחררו אתמול.

בפוסט ברשת X תקף לוין: "אם לנתניהו יש צינון שמסרב לדעוך כטענתו היום בבית המשפט, מדוע הוא ביקר אתמול שורדי שבי עם מערכת חיסון מוחלשת וסיכן אותם?”

הדברים נכתבו לאור דבריו של נתניהו עצמו, היום בבית המשפט, כי אינו חש בטוב וסובל מברונכיטס וכי הרופא אמר לו שעליו לנוח. לשכת ראש הממשלה מסרה היום כי "ראש הממשלה נתניהו סובל מדלקת בדרכי הנשימה (ברונכיטיס), שאינה מסכנת אותו ואת סביבתו, ובהתאם להמלצת רופאו אישי, ד״ר ברקוביץ׳, ראש הממשלה ביטל את סדר יומו להמשך היום ונח בביתו".

כעת כאמור טוענים בבית החולים הדסה כי אין סכנת הידבקות מנתניהו.