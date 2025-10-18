כיכר השבת
לאחר שחרור בנה

עינב צנגאוקר עולה להתקפה: "נתניהו אחראי שהילדים שלנו נחטפו בפיז'מות"

עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, נאמה ב'כיכר החטופים' ותקפה: "הממשלה והעומד בראשה, בנימין נתניהו, אחראים למחדל השבעה באוקטובר. הם האחראים לכך שילדים נחטפו בפיז'מות ממיטותיהם, הם האחראים למחדל ההפקרה באותו היום, ובכל יום מאז, אחראים לחטופים ולחטופות שנהרגו ונרצחו בשבי" (בארץ)

עינב צנגאוקר, הערב ב'כיכר החטופים' (צילום: פאולינה פטימר)

עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, ששמרה על שתיקה מאז שחרור בנה משבי חמאס, נאמה הערב (מוצאי שבת) ב'כיכר החטופים' בתל אביב ותקפה: "הממשלה והעומד בראשה, , אחראים למחדל השבעה באוקטובר. הם האחראים לכך שילדים נחטפו בפיז'מות ממיטותיהם".

במהלך דבריה ביקשה לעדכן על בנה מתן: "מתן שלי, שלנו, בבית. ברגע זה מתן יושב בסלון ביתנו וצופה בכם, עם ישראל, וליבו מלא הערכה והכרת תודה אליכם. בזכות הנחישות, ההתמדה ורוח האמונה והתקווה שלכולנו, מתן שב הביתה, בחיים".

עינב הדגישה: "המאבק שלנו לא תם. המאבק לא ייגמר עד שהחטוף החלל האחרון יחזור אלינו, עד שכל משפחה תוכל ללוות את אהובה למנוחת עולמים וקבורה ראויה. הניצחון שאנחנו כמהים לו יושג רק כשהחטוף החלל האחרון יוחזר ארצה. אני מבטיחה למשפחות ה החללים, את אותה ההבטחה שאתם - מליוני אזרחים, הבטחתם לי בשנתיים האחרונות - אני איתכם, אתם לא לבד.  נמשיך להיאבק בשם אותם ערכים, נעשה כל מה שיידרש עד שנחזיר את כולם הביתה".

הוסיפה: "אני מרכינה ראש ביראת כבוד עצומה בפני חיילי צבא ההגנה ההגנה לישראל הגיבורים שלנו, הקרבתם הכל אבל הכל בשביל מתן שלי ויתר החטופים, בשביל מדינת ישראל. המחיר שאתם והמשפחות האוהבות שלכם שילמתם בשנתיים האלו, וגם ברגע זה, בגוף ובנפש, הוא כבד מנשוא.  לנצח אהיה אסירת תודה על פועלכם ועוז רוחכם למען החטופים ומדינת ישראל.

"אני מבקשת לומר מפה למשפחות השכול - אני מצטערת, אני מבקשת סליחה. אני מצטערת שנאלצתם לשלם את המחיר הכבד ביותר, לבי תמיד יהיה איתכם וזכרון ומורשת יקיריכם יהיו נר לרגליי".

עינב עלתה להתקפה ואמרה: "הממשלה והעומד בראשה, בנימין נתניהו, אחראים למחדל השבעה באוקטובר. הם האחראים לכך שילדים נחטפו בפיז'מות ממיטותיהם, במשך שעות ארוכות משפחות הסתתרו בממ"דים ואף נאלצו להסתתר בין גופות עד להגעת עזרה. והעזרה איחרה להגיע. הם האחראים למחדל ההפקרה באותו היום, ובכל יום מאז, אחראים לחטופים ולחטופות שנהרגו ונרצחו בשבי.

"הם אחראים לחיילים שנפלו על חרבם בקרב באותם מקומות שכביכול כבשנו פעם אחר פעם אחר פעם. הם אחראים לסיוט שכולנו עברנו במשך שנתיים, ויש משפחות שעדיין חוות את הסיוט עד רגע זה. הם יכולים לשנות את שם המלחמה כמה שירצו אבל לעולם לא יוכלו לחמוק מהאחריות".

לדבריה: "השבת כל החטופים החללים וסיום המלחמה הם רק המערכה הראשונה בתיקון המחדל וריפוי המדינה. התיקון יושלם כשכל האחראים למחדל ילכו הביתה ויתנו את הדין".

0 תגובות

כשל ביטחוני מורכב נובע ממערך של גורמים: מודיעין, צבא, מערכת הביטחון והכוננות הלאומית. אין ראיות ישירות שמדיניות נתניהו גרמה לחטיפות.
כץ
65
מדובר בהכללה רגשית שמטרתה להעצים את הדרמה; אפשר להגיב שהמחדל אינו תוצאה של החלטה של אדם אחד בלבד.
מלכה
64
מה קורה????? משלמים טוב אההההה....
כח הכסף
63
תמונה לא צנועה תחליפו מהר
בושה
62
שטות מוחלטת. לא אדם אחד אחראי למלחמה פתאומית. זה כשל מערכת, לא דרמה אישית.
דייב
61
"הם אחראים לחטופים ולחטופות שנהרגו ונרצחו בשבי..." שקרי. הרג החטופים הוא אחריות חמאס, לא של הממשלה.
אליהו
60
אישה מסכנה רחמנות צריכה אשפוז דחוף
איציק
59
מדובר בהאשמה אישית קיצונית שמפשטת כשל ביטחוני מורכב לרמה של אדם אחד. כשל כזה נובע ממערך כולל: מודיעין, צבא, כוחות מג"ב, כוננות אזרחית ותיאום בין משרדים. הטלת אחריות מוחלטת על נתניהו בלבד היא פופוליסטית ומטעה. הילדים נחטפו כתוצאה מתכנון של האויב, לא טעות אחת של ראש הממשלה.
קובי
58
דרמה רגשית בלבד. האויב אחראי לחטיפות, לא ראש הממשלה; חובת ההערכה היא למי שעמל במודיעין ובכוחות הביטחון.
עומר
57
חבר'ה לא לדון אותה היא אשה מסכנה שהתמודדה עם משהו לא פשוט בכלל כמובן שכל דבריה הבל.... ביבי הוא זה שבסיעתא דישמיא הביא לשחרור כל החטופים יחד עם דולנד טרמפ השמאלנים המסכנים לקחו אותה בתור שופר... היא לא סגורה על עצמה בכלל וראיה לכך שביבי הגיע לבקר אותה בקיבוץ שלהם היא אמרה לו שלום יפה מאוד... ואז
ביבי שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא
56
עד עכשיו היה ניתן להבין שהבן שלה זה האנטרס להתקפות. אך כעת היא מודיע שהכל היה להתקיף את ביבי.... חבל.
יורה לעצמה ברגל
55
סירייסלי נאו?????????????????????
אנדר וויגין
54
כופרת בטובתו של ....... בושה אין טיפת אמונה
מסתכל מהצד
53
בטח, המאבק לא תם ולא יסתיים לעולם. את והאנרכיסטים שאת מייצגת תמצאו תמיד על מה להילחם, לחרחר ריב ולסכסך. קיבלת את הבן שלך במחיר דמים כבד מנשוא ואת עדיין לא שותקת, ממשיכה להלהיט את הרוחות באמצעות הבמה שניתנה לך. במקום לאחד אתם רק מפלגים ומשסעים את החברה. ביבי אולי הרס את המדינה מבחינה בטחונית אבל אתם
שייקה
52
אישה מסכנה וכפויית טובה ברמות הכי קשות שראיתי בחיים שלי במקום לנשק את כפות רגליו של ביבי ולומר לו אלף תודות...
דוד חיים
51
לא ציפיתי ממנה לומר דברי חכמה , היא כבר בונה על רכב נוסף בשביל הבן שלה
מוטי
50
כפוית טובה שכמוה . ולידיעתה גם ביבי אחראי על מזג האוויר
יחיאל
49
ומי אחראי על השואה ועל גירוש ספרד, ובכלל על כל הצרות של עם ישראל ... ומי אמר שאנחנו צריכים לסבול מהיצור הדוחה והכפוי טובה הזאת, למה לצטט אותה בכלל
אריק
48
תתבישי לך במקום להודות לקב"ה ולראש הממשלה את בוחרת להיות בצד שהביא לשביעי באוקטובר בושה ושוב תתבישי כפויית טובה
דרומית
47
למה להמשיך לדבר ככה ???????????????????? מה זה ההסתה הזאת????????????????? הב הבן שלה חזר ברוך ה' אבל עד מתי נמשיך אם ההסתה הישירה הזאת כלפי רוה"מ
רוני
46
ההתנהגות שלך ושל המחנה שלך ב6 לאוקטובר הביאה את ה7 לאוקטובר. ההתנהגות שלך ושל המחנה שלך אחרי ה7 באוקטובר היא זו שהשאירה את מתן שלך ואת יתר החטופים במנהרות למשך שנתיים. אפילו החמאס אומר את זה.
יאיר
45
אבקש מאד להכניס את התגובה . הטלפניות בליל שמחת תורה התריעו כול הלילה על תכונה יוצאת דופן בצד של עזה ואף אחד לא יתיחס להם חליוה היה באילת זו השאלה האמיתית מה קרה ואם משתמשים עם המידע והיו מעלים כמה מסוקי תקיפה כול האירוע לא היה מתחיל
ברג
44
הלואי הלואי תניחי לנו. כמה נזק עשית ,כמה. כבודך במקומו מונח אבל די.שחררי אותנו ממך. בשורות טובות לך ולמשפחתך. ביי
דן
43
אולי השמאל שמכר אשליות על שלום אשם 2 אם לא ההפגנות הוא היה חוזר לפני שנה
יציק
42
מי משלם לה? האישה מטורללת
חן
41
אולי מישהו כבר יסתום לה את הפה? מעניין כמה משלמים לה
דניאל
40
ימ"ש היא הערב רב. ודרך אגב מי שגרם שיחטפו אנשים זה רבין ואריק שרון ביחד עם הכנופיה מבג"ץ וחבריהם שונאי ישראל ימ"ש.
אנונימי
39
תלכי כפרה עליי
Mk
38
עוד פעם היא??? מה עכשו?
יהודי
37
האשה המטורפת הזו ירדה מדעתה בנסיבות כל כך מצערות וזה עול שעושים לה כשמצטטים אותה שוב ושוב
בזטול
36
בוז לאשה שגם לאחר שביבי החזיר את בנה מפגינה נגד. בוז!!
מאיר
35
חולת נפש! צריכה כדורים
דן
34
הציפייה שכל החטופים והחללים יוחזרו אינה בהכרח מציאותית; חלק מהחטופים נהרגו. יש להבדיל בין רצון ריגשי לבין יכולת מדינית ומבצעית.
ישראל חיים
33
כפויית טובה.....
סער
32
אלה מעשי חמאס לא ניתן לייחס אחריות לממשלה למעשים של אויב במלחמה.
בר
31
סוללת את דרכה בצורה מגעילה מאד אבל סוללת את דרכה לפוליטיקה זה מה מעניין אותה לא שום דבר אחר
פחחח
30
😡😡
נתן
29
מדובר בהאשמה פשטנית וקיצונית שמניחה שרק אדם אחד אחראי לכל אירוע ביטחוני מורכב. המציאות היא שמדובר בכשל מערכתי הכולל מודיעין, צבא, מערך אזרחי, כוננות חירום ותיאום בין גורמים רבים – כל אחד מהם יכול להשפיע על התוצאה. הטלת אחריות אישית מוחלטת על נתניהו בלבד היא דרמטית, רגשית ופופוליסטית, ולא משקפת את המ
ישעיה
28
אולי כבר שתעוף. תלך לטפל בבן שלה. מתחילים שהאמין שהכל היה פוליטיקה.
שששש
27
תסתמי את הפה!!! כפויה טובה!!! איזה חוצפה!!!
ישראל
26
"התיקון יושלם כשכל האחראים למחדל ילכו הביתה ויתנו את הדין".חלום פופוליסטי בלבד. כשל ביטחוני מורכב אינו נפתר בפיטורים בלבד. נדרש שינוי מערכתי מלא מדיניות, מודיעין, כוח אדם, מערך חירום וצבאי. הנאום מציג פתרון אישי במקום פתרון מערכתי אמיתי ומטעה את הציבור.
ליאון
25
די כבר שמענו אותך מספיק. בנך לא נלקח לשבי בגלל נתניהו. אין יסורים ללא עוון. קצת הכרת הטוב הבן שלך חזר אחרי בירוקרטיות ומאמצים עולמיים של נתניהו שאת לעולם לא היית יכולה לעשות ובנך חלילה יכול היה להשאר שם לנצח אם לא ביבי שיעמוד בראש ויטפל בתיק הזה. אז די. די.
אליהו
24
מדובר בהכללה מטעה ודרמטית. כשל ביטחוני מורכב אינו נוצר על ידי אדם אחד בלבד. הילדים נחטפו כתוצאה מתכנון חמאס, מחדלים מערכתיים של מודיעין, צבא, כוחות מג"ב והיערכות אזרחית. הטלת אחריות מוחלטת על נתניהו היא פופוליזם רגשני, פשטני, ומטעה את הציבור. אין כאן עובדות מבוססות, רק רגש אישי.
פנחס
23
כבר די
אזרח
22
מרחמת עליה ממש!! בטוחה שבפנים הלב שלה יהודי זך וטהור אבל כמה שטויות היא עושה?!
ההתנהגות שלה מזעזעת.
21
"הממשלה והעומד בראשה, בנימין נתניהו, אחראים למחדל השבעה באוקטובר. הם האחראים לכך שילדים נחטפו בפיז'מות ממיטותיהם." טענה דרמטית ופופוליסטית. כשל ביטחוני הוא תוצאה של מערך מורכב: מודיעין, כוחות ביטחון, היערכות אזרחית. להאשים אדם אחד בלבד זה פשטני ומטעה את הציבור.
לוי
20
כולם מזדהים עם הסבל שגב' עינב ובנה עברו. אם כל זה זה לא הופך אותה לחכמה יותר מבינה יותר או נותן לה את הסמכות לשפוט מי אשם במחדל. מוטב תעשה שתיתפנה להיות עם בנה שכל כך חיכתה לו שסוף סוף חזר אלינו. יש הרבה שחושבים שגב עימב גרמה נזק למדינת ישראל ושלולא העימות הישיר שלה ושל מטה החטופים מול הממשלה חמא
רפי
19
איזו אשה דוחה עינב איכסס עד עכשו הבלגנו רק בגלל הבן שלה עכשו שתסתום את הפה
ריקי
18
חד משמעי .
יוסי
17
עינב צנגאוקר את מאשימה את ראש הממשלה בינמין נתניהו שבגללו חטפו את הילדים שלך בפיגמות אני יגיד לך באמת מי אשם בזה את מכירה את המשפט המרחם על אכזרים מתאכזר לרחמנים המרחם על אכזרים ( פינוי גוש קטיף שמדינת ישראל פינתה משם) מתאכזר לרחמנים ( שזה 7 באוקטובר) יוצא שבגלגל מי היה טבח 7 באוקטובר לא בגלגל בינמי
דוד לוי
16
ח צ ו פ ה
מירי
15
אין דרך ארץ אין הכרת תודה רבה
דרך
14
ואתם אחראים לשנאה ולפרוד שגרמו כל זה
ברוך
13
אשה רעה
גולי
12
עינב צנגאוקר לא מעניינת, היה חשוב לנו להחזיר את מתן ואת כל החטופים. נשיב את כולם עד האחרון שבהם.
ניסים
11
כדאי שתשתקי זה עדיף
מאיר
10
כפויית טובה. עדיף שתסתום
משה
9
כמה קיבלת ממטה החטופים לומר את המסר הזה?
רענן
8
עינב את הבושה למדינת ישראל הרסתם את המדינה אין לך כבוד וערכה
יניב
7
היא לא ממש שפוייה האשה הזו...
מני
6
עינב המרחם על אכזרים פינוי גוש קטיף מתאכזר לרחמנים 7 באוטובר
דוד לוי
5
די כבר חפרת לנו !!! ביי ביי
יוסף
4
עינב הם הפתיעו אותנו. על כל מה שמשתמע מזה. את זכאית לדעתך ובבקשה תשתמשי בה בבחירות הבאות ובינתיים תפסיקי לשסע ולהרוס. ההפגנה שלך צריכה להיות קודם כל נגד חמאס. נגד עזה. נגד חיות אדם.
התליין
3
חטיפות והרג חטופים הם מעשה חמאס. ניתן לבקר על ההיערכות, אך לא על נתניהו כאחראי ישיר למוות.
יצחק ישראל
2
נפילת חיילים היא סיכון טבעי במלחמה. אחריות על כך אינה בלעדית לראש הממשלה. הכנה ותכנון הם נושא למערכת הביטחון הכוללת, לא ליחיד.
וולבה
1
החזרת חטופים תלויה גם בחמאס, במתווכים ובמגבלות מבצעיות. תיקון מחדל אינו רק עניין של החלפת ממשלה; מדובר בתהליך מורכב הכולל גורמים רבים.
חיים מאיר

