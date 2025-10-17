כיכר השבת
מתאושש, ב"ה

מרגש: שורד השבי מתן צנגאוקר שוחרר לביתו, אחרי השלמת הבדיקות הרפואיות

המרכז הרפואי ת״א איכילוב מעדכן כי מתן צנגאוקר השתחרר היום מבית החולים לאחר שהשלים את כלל הבדיקות הנדרשות | בשבי חמאס, מצא ספר תהילים וקרא ממנו מידי יום (חדשות)

(צילום: לע"מ)

המרכז הרפואי ת״א איכילוב מעדכן כי מתן צנגאוקר, שיצא משבי חמאס ביום שני, השתחרר היום (שישי) מבית החולים לאחר שהשלים את כלל הבדיקות הנדרשות.

המרכז הרפואי ת״א איכילוב ימשיך ללוות אותו ואת בני משפחתו ולבצע מעקב רפואי והמשך בדיקות ככל שידרש.

"אנו קוראים לציבור ולתקשורת להמשיך ולכבד את פרטיות המשפחה בימים הרגישים הללו. אנו באיכילוב מייחלים לחזרתם של כלל החטופים במהרה - עד החטוף האחרון", הוסיפו.

אחרי חזרתו מהשבי, נחשף בין היתר כי מצא בעזה ספר תהילים שהיה שייך ככל הנראה לאחד מחיילי צה"ל, ממנו קרא מידי יום בתפילה להקב"ה לשחרורו בחיים - תפילה שנענתה.

1
לא הוא היה צריך להתאשפז אלא אמא שלו... והרבה זמן.
יוסי

