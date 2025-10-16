כיכר השבת
"הייתה בסערת רגשות"

דיווח: עינב צנגאוקר תקפה באלימות קצין בצה"ל ביום שחרור בנה

קצינים ומפקדים טענו כי עינב צנגאוקר תקפה באלימות פיזית ומילולית קצין בכיר בצה"ל - מי ששימש כאיש הקשר לבעלה לשעבר ואביו של מתן | המהומה התפתחה, ככל הנראה, לאחר שאותו קצין אפשר לאביו של מתן לשוחח איתו - צעד לו התנגדה אימו (חדשות) 

צאונגוקר בכנסת (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ברקע עסקת החטופים שיצאה לדרך, ובה חזרו לישראל כלל החטופים החיים וחלק מהחללים, הערב (רביעי) פורסם בחדשות 14, כי קצינים ומפקדים העידו על אלימות פיזית ומילולית של עינב נגד קצין בכיר ב - מי ששימש כאיש הקשר לבעלה לשעבר ואביו של מתן, ירון, באותו יום שבנה מתן שוחרר משבי חמאס.

על פי הדיווח של העיתונאי הלל ביטון רוזן, צנגאוקר הייתה בסערת רגשות, כאשר היא תקפה את אותו בכיר בצה"ל. הסיבה למהומה התרחשה ככל הנראה לאחר שיחת הודיאו ששהתקיימה בין מתן לאביו בתיווכו של אותו קצין בכיר.

כאשר על פי העדויות, לאחר אותה שיחה וחלה לזרוק חפצים ולהפעיל אלימות פיזית, נגד הקצין, כשהיא מטיחה בו "מדוע אשרת את השיחה בין מתן לאביו".

בהמשך דווח, כי התקיפה של צנגאוקר התרחשה לעיני קצינים ומפקדים, כאשר הקצין שהותקף לא זז ממוקמו - בשל הרגישות הנדרשת, עד שהגיע מאבטח למקום שהפריד בינהם.

בדובר צה"ל אישרו את פרטי התקרית, מטעמה של עינב צנגאוקר נמסר: "לא היה ולא נברא".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר