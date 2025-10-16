דיווח: עינב צנגאוקר תקפה באלימות קצין בצה"ל ביום שחרור בנה

ברקע עסקת החטופים שיצאה לדרך, ובה חזרו לישראל כלל החטופים החיים וחלק מהחללים, הערב (רביעי) פורסם בחדשות 14, כי קצינים ומפקדים העידו על אלימות פיזית ומילולית של עינב נגד קצין בכיר בצה"ל - מי ששימש כאיש הקשר לבעלה לשעבר ואביו של מתן, ירון, באותו יום שבנה מתן שוחרר משבי חמאס.

על פי הדיווח של העיתונאי הלל ביטון רוזן, צנגאוקר הייתה בסערת רגשות, כאשר היא תקפה את אותו בכיר בצה"ל. הסיבה למהומה התרחשה ככל הנראה לאחר שיחת הודיאו ששהתקיימה בין מתן לאביו בתיווכו של אותו קצין בכיר.

כאשר על פי העדויות, לאחר אותה שיחה עינב וחלה לזרוק חפצים ולהפעיל אלימות פיזית, נגד הקצין, כשהיא מטיחה בו "מדוע אשרת את השיחה בין מתן לאביו".

בהמשך דווח, כי התקיפה של צנגאוקר התרחשה לעיני קצינים ומפקדים, כאשר הקצין שהותקף לא זז ממוקמו - בשל הרגישות הנדרשת, עד שהגיע מאבטח למקום שהפריד בינהם.

בדובר צה"ל אישרו את פרטי התקרית, מטעמה של עינב צנגאוקר נמסר: "לא היה ולא נברא".