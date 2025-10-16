כיכר השבת
דם ברית ודם קדושים 

"ואומר לך בדמייך חיי" | ראש הממשלה בנאום מרגש לזכרו של הקדוש ישראל מצנר הי"ד

ראש הממשלה נתניהו התייחס היום בנאומו לזכרו של הרב ישראל מצנר הי"ד, שזכתה היום אלמנתו להכניס את בנם לבריתו של אברהם אבינו | "ואומר לך בדמייך חיי", אמר נתניהו על הרך הנימול (חדשות) 

(צילום: לע"מ)

התייחס היום (חמישי) בנאומו בטקס הממלכתי לזכר חללי 'חרבות ברזל' לזכרו של הרב ישראל מצנר הי"ד, שנפל ב הנורא בצומת רמות.

היום, זכתה אלמנתו של הרב מצנר להכניס את בנם לבריתו של אברהם אבינו וייקרא שמו בישראל אלתר ישראל.

ראש הממשלה אמר בנאומו כי בנו של הרב מצנר זצ"ל הוכנס היום לבריתו של אברהם אבינו בסימן "ואומר לך בדמייך חיי", בדם ברית ובדם מותו של האב הקדוש על קידוש השם.

"בחודש שעבר", אמר נתניהו, בפיגוע הנתעב כאן בירושלים, בצומת רמות, איבדנו שישה אנשים יקרים, ביניהם תלמיד חכם צעיר, אלתר ישראל מצנר, זכרונו לברכה", פתח נתניהו.

 ראש הממשלה הוסיף: "לפני שבוע ילדה אשתו של ישראל, תמי, את ילדם הרביעי, ברית המילה מתקיימת עכשיו, ממש ברגעים אלה, בסימן בדמייך חיי, דם האסון שפקד את משפחת מצנר ודם הברית".

"בדמייך חיי", אמר ראש הממשלה, "כל נפגעי פעולות האיבה חיים בקרבנו. למענם, נאחז ביתר עוצמה במולדתנו, אנחנו שייכים לאדמה הזאת והיא שייכת לנו."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר