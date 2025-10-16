ראש הממשלה נתניהו התייחס היום (חמישי) בנאומו בטקס הממלכתי לזכר חללי 'חרבות ברזל' לזכרו של הרב ישראל מצנר הי"ד, שנפל בפיגוע הנורא בצומת רמות.

היום, זכתה אלמנתו של הרב מצנר להכניס את בנם לבריתו של אברהם אבינו וייקרא שמו בישראל אלתר ישראל.

ראש הממשלה אמר בנאומו כי בנו של הרב מצנר זצ"ל הוכנס היום לבריתו של אברהם אבינו בסימן "ואומר לך בדמייך חיי", בדם ברית ובדם מותו של האב הקדוש על קידוש השם.

"בחודש שעבר", אמר נתניהו, בפיגוע הנתעב כאן בירושלים, בצומת רמות, איבדנו שישה אנשים יקרים, ביניהם תלמיד חכם צעיר, אלתר ישראל מצנר, זכרונו לברכה", פתח נתניהו.

ראש הממשלה הוסיף: "לפני שבוע ילדה אשתו של ישראל, תמי, את ילדם הרביעי, ברית המילה מתקיימת עכשיו, ממש ברגעים אלה, בסימן בדמייך חיי, דם האסון שפקד את משפחת מצנר ודם הברית".

"בדמייך חיי", אמר ראש הממשלה, "כל נפגעי פעולות האיבה חיים בקרבנו. למענם, נאחז ביתר עוצמה במולדתנו, אנחנו שייכים לאדמה הזאת והיא שייכת לנו."