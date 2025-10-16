הנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן מנסה לשוות לעצמו דימוי עממי וכאיש של הציבור האיראני, והיום (חמישי) תועד כשהוא רוכב על אופניים ברחובות איספהאן בצהריי היום. כאשר התקשורת האיראנית מיתגה את רכיבת האופניים כבחירה "בדרך הבריאות" - תרתי משמע.

בתיעוד שפורסם בתקשורת האיראנית, נראה פזשכיאן רוכב על אופניו יחד עם מושל המחוז, לאחר טקס הוקרה לתורמי פרויקט בניית בית הספר באיספהאן, בדרכו ליעד הבא.

בשנה האחרונה מתמודד הממשל של פזשכיאן עם ביקורת ציבורית נרחבת על משבר המים והחשמל הגובר במדינה. לפי הפרסומים בסוכנות הידיעות איסנא, שנת המים האחרונה הייתה התקופה הקשה ביותר ב-50 השנים האחרונות. המשקעים במדינה בשנה האחרונה ירדו בכ-40% וברוב האזורים עדיין לא נראים סימנים לחזרה לתנאי מזג אוויר נורמליים. המצב הזה גרם לירידה משמעותית במאגרי המים של הסכרים ולירידה במשאבי המים התת-קרקעיים.

במקביל, דוברת הממשלה, פאטמה מהאג׳ראני, הבהירה אמש כי אין כוונה להעלות את מחיר הדלק במסגרת ההקצאה המסובסדת לאזרחים. אם תהיה עלייה, היא תתבצע רק על הדלק החופשי. לדבריה, הממשלה תפעל בשקיפות מלאה ותעדכן את הציבור מראש. “איש אינו רוצה להפעיל לחץ על האזרחים, אך אי אפשר להתעלם מהמציאות הכלכלית".