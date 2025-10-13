ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח לפני שעה קלה (שני) בטלפון - במעמד הנשיא טראמפ - עם נשיא מצרים א סיסי ונענה להזמנתו להגיע לפסגה בשארם א-שייח', אך כעבור שעה לשכת רה"מ הוציאה הודעה כי הנסיעה מבוטלת בשל קדושת החג.

על פי פרטים חדשים שמפרסם ברק רביד בחדשות 12, הנשיא טראמפ שמע מראש הממשלה נתניהו בנסיעה המשותפת שלהם מנתב"ג לכנסת ישראל, כי הוא לא הוזמן לפסגה ההיסטורית.

טראמפ כך על פי הדיווח, לא ידע שנתניהו לא הוזמן ובמהלך הנסיעה הוא אמר לנתניהו שהוא חושב שכדאי שהוא יגיע וישתתף.

ראש הממשלה נענה לבקשה וכשהגיעו לחדר ראש הממשלה בכנסת, נשיא מצרים בתיווך אמריקני התקשר והזמין באופן רשמי את נתניהו.

לשכת ראש הממשלה עדכנה כי הנסיעה בוטלה: "ראש הממשלה נתניהו הוזמן על ידי נשיא ארה״ב טראמפ להשתתף בוועידה שתתקיים היום במצרים. ראש הממשלה הודה לנשיא טראמפ על הזמנתו, אך אמר כי לא יוכל להשתתף עקב סמיכות הזמנים עם כניסת החג".

עוד נמסר מהלשכה: "ראש הממשלה הודה לנשיא טראמפ על מאמציו להרחבת מעגל השלום - שלום מתוך עוצמה".

כפי שדווח, במצרים צפויים להתכנס מנהיגים מיותר מ-20 מדינות, בהובלת נשיא מצרים א-סיסי ונשיא ארה"ב טראמפ, כדי לבסס את סיום המלחמה בעזה ולקדם את תוכנית 21 הנקודות של הנשיא האמריקני. לפי דיווח יו"ר הרשות הפלסטינית ישתתף מחר בפסגה בשארם א-שיח'.

הערוץ הקטארי "אל-ערבי" דיווח הערב מפי מקורות כי יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן) ישתתף ב"פסגת השלום" בשארם א-שייח, שבמצרים.

בין המנהיגים שצפויים להשתתף בפסגה: הנשיא טראמפ ונשיא מצרים א-סיסי, נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, נשיא טורקיה ארדואן, מלך ירדן עבדאללה השני, מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, מלך בחריין חמד בן עיסא אל-ח'ליפה, ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני וראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף, וכן נציגים מסעודיה, איחוד האמירויות וקטאר.

באופן רשמי, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הוזמן לפסגה, להבדיל מתומך הטרור אבו מאזן ומנהיגי חמאס שעדיין בחיים. אך כאמור היום הוא הוזמן.

על פי הדיווחים, גם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הוזמן להשתתף בפסגה, אולם בסוכנות הידיעות תסנים דווח כי טהראן לא תשתתף מחר בפסגה בשארם א-שיח' - למרות ההזמנה.