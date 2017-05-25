לאחר שישראל לא הוזמנה לפסגה ההיסטורית שתתקיים מחר בשארם א-שייח', בהשתתפות מנהיגים מכל רחבי העולם, הנשיא טראמפ שמע על כך בנסיעה המשותפת והזמין את נתניהו לפסגה, כשהגיעו לכנסת, נשיא מצרים א-סיסי, דיבר עם ראש הממשלה והזמין אותו באופן רשמי (חדשות בעולם)
צלמי לע"מ ופלאש 90 תיעדו את ביקורו ההיסטורי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בישראל. הנחיתה והטקס בנתב"ג, בית הנשיא, הביקור בכותל המערבי ובית רוה"מ. (צילומים: אבי אוחיון, מנדי הכטמן, חיים צח, קובי גדעון, עמית שאבי, נתי שוחט, אוליבר פיטוסי, מרק ניימן, יונתן זינדל, הדס פרוש, שלומי כהן, גיל יערי, מרים אלסטר - פלאש 90)