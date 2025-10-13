תושבי עוטף עזה הגישו מכתב לנשיא טראמפ בכנסת; זה מה שנכתב בו

הפורום שמאגד אלפי תושבים הגרים בשדרות, ביישובים ובקיבוצים בנגב המערבי, מסר לפני זמן קצר (שני) מכתב אישי לנשיא טראמפ ופמלייתו דרך פורום הגבורה, על מנת להודות לו על העשייה למען עם ישראל ולהדגיש בפניו כי המלחמה תסתיים רק לאחר שחמאס יוכרע צבאית ושלטונית ולא יהווה יותר איום על תושבי העוטף וכל תושבי ישראל.

במכתב שהביאו לידי הנשיא טראמפ נכתב: שאסור שיישארו בעזה רוצחים שרוצים להמשיך את טבח ה-07.10 וכן כי לנשיא ארה"ב, היכולת להשלים את המשימה".

עוד נכתב: "החמאס הוא עדיין ארגון טרור אכזרי עם יכולות וכוונות להשמיד אותנו ולא להתפרק מנשקו. תודות להובלתו, אחרי חזרת אחינו מהנורא מכל - רק צה"ל יכול לפעול בטווח הזמן המיידי להשמדת החמאס ולא שום גורם אחר".

לפי המידע שבידי חברי הפורום מגורמים בצה"ל - כיום עדיין ישנם כ-15,000 מחבלי חמאס בעזה. "אנו ששרדנו את הטבח בעוטף, איבדנו את היקרים לנו ומתמודדים בכל יום מחדש עם ההשלכות, מבקשים ממך, להשמיע בקולך את הצורך בחיסול חמאס והפיכת העוטף בפרט וישראל בכלל למקום הבטוח שהיא ראויה להיות", הוסיפו בפורום.