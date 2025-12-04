כיכר השבת
"ארה"ב תבגוד": שיחת הטלפון שהודלפה העידה על החשש הגדול של זלנסקי

תמליל שיחת טלפון שנערכה בין מנהיגים אירופיים לנשיא אוקראינה זלנסקי, חושף את עומק החשש באירופה מפני התקדמות המגעים לסיום המלחמה | מקרון הביע חשש שארה"ב "תבגוד באוקראינה בסוגיית השטחים, מבלי לספק ערבויות ביטחוניות מספקות" (בעולם)

טראמפ, זלנסקי ומקרון נפגשים בפריז (צילום: shutterstock)

תמליל שיחת טלפון שנערכה ביום שני בין נשיא צרפת מקרון, קנצלר גרמניה מרץ, נשיא פינלנד סטוב, מזכ"ל נאט"ו רוטה ונשיא אוקראינה זלנסקי, חושף את עומק החשש באירופה מפני התקדמות המגעים לסיום המלחמה.

על פי הדיווח, שפורסם בדר שפיגל הגרמני, מקרון הזהיר בשיחה את זלנסקי מאפשרות שארה"ב "תבגוד באוקראינה בסוגיית השטחים, מבלי לספק ערבויות ביטחוניות מספקות".

הקנצלר הגרמני אמר בשיחה כי זלנסקי "חייב להיות מאוד זהיר בימים הקרובים", והוסיף: "הם משחקים משחקים - גם איתך וגם איתנו", בהתייחסו כנראה לוויטקוף וקושנר שהגיעו אתמול (רביעי) לביקור בקרמלין.

נשיא פינלנד סטוב אמר: "אנחנו לא יכולים להשאיר את אוקראינה ואת וולודימיר עם שני החבר'ה האלה". רוטה הוסיף: "אני מסכים עם אלכסנדר (סטוב), אנו חייבים להגן על וולודימיר".

ארמון האליזה הכחיש שמקרון דיבר על "בגידה".

כזכור נציגיו של נשיא ארצות הברית , השליח המיוחד סטיב וויטקוף וחתנו של הנשיא ג'ארד קושנר, נפגשו אתמול בערב בקרמלין עם נשיא רוסיה , למו"מ על תוכניתו של טראמפ לסיום המלחמה באוקראינה. השיחות בין פוטין לשליחיו של טראמפ, שנמשכו אל תוך הלילה ונמשכו כחמש שעות, נתפסים כשלב קריטי במאמצים הקדחתניים שמוביל כעת טראמפ לסיום המלחמה שמשתוללת במזרח אירופה כבר כמעט ארבע שנים.

