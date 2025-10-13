אלון אוהל שב הביתה ( צילום: דו"צ )

20 חטופים חזרו היום (שני) הביתה לישראל - אחרי שנתיים קשות מנשוא בשבי האכזרי של חמאס, צה"ל שחרר סרטונים כעת של חבירתם של אלון אהל וגיע גלבוע חוזרים הביתה.

מדובר צה"ל נמסר: "השבים ארצה החלו להמריא לבתי החולים שם יפגשו עם משפחותיהם. בדקות האחרונות המריאו במסוקי חיל האוויר השבים, איתן מור, זיו ברמן וגלי ברמן לבית החולים בליווי בני משפחותיהם". עוד נמסר: "החטופים השבים עברו הערכה רפואית ראשונית ועושים דרכם אל בתי החולים, שם עתידים להיפגש עם שאר בני משפחותיהם ולקבל המשך טיפול רפואי". חסְדֵי יְהוָה כִּי לֹא תָמְנוּ כִּי לֹא כָלוּ רַחֲמָיו