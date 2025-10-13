אין ייאוש בעולם כללשֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ: משפחת מור מקבלת את בנה בחזרה | צפו ברגעי האושרצביקה ואפרת מור, הוריו של איתן שחזר היום מהשבי הנורא של חמאס, קיבלו את פניו בעת שחזר, האם בירכה בקול רועד "שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה" | צפו בתיעוד המרגש (חדשות בארץ)כיכר השבתמשפחת מור מקבלים את פניו של בנם (צילום: דו"צ)שפחתו של איתן מור צופים במעבר לידי הצלב האדום בנקודת הקליטה הראשונית (צילום: דו"צ)חטופיםשחרור חטופיםעסקת חטופיםמשפחות החטופיםצביקה מוראיתן מורהאם הכתבה עניינה אותך?כן (96%)לא (4%)תוכן שאסור לפספס:בירכו 'מחיה המתים' בשם ובמלכות: היישוב קיבל בהתרגשות את אבינתן אורקובי אטינגר|13:01משפחות הרקין וקופרשטיין בהתפרצות של שמחה ברגע שבנם חבר לכוחות צה"לכיכר השבת|12:56"הנה הוא" | משפחתו של עומרי צפתה ברגע החבירה לצה"ל | תיעוד מרטיטב. ניסני|12:42 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:תיעוד מרגש: השבים אלון אהל וגיא גלבוע-דלאל חוברים לכוחות צה"לכיכר השבת|12:17זה מה שהיה לאיתן מור לומר להוריו במפגש הראשוני אחרי שנתיים בשבי | צפוקובי אטינגר|11:55תיעוד מרגש: שישה חטופים ראשונים עם כוחות צה"ל בשטח מדינת ישראלב. ניסני|10:56
