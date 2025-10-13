כיכר השבת
שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ: משפחת מור מקבלת את בנה בחזרה | צפו ברגעי האושר

צביקה ואפרת מור, הוריו של איתן שחזר היום מהשבי הנורא של חמאס, קיבלו את פניו בעת שחזר, האם בירכה בקול רועד "שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה" | צפו בתיעוד המרגש (חדשות בארץ)

משפחת מור מקבלים את פניו של בנם (צילום: דו"צ)
שפחתו של איתן מור צופים במעבר לידי הצלב האדום בנקודת הקליטה הראשונית (צילום: דו"צ)

