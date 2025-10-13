ממשרד הבריאות והמרכז הרפואי ת״א איכילוב נמסר: "למרכז הרפואי ת״א איכילוב הגיע כעת עמרי מירן ששב לאחר 738 ימים בשבי".

"עם הגעתו", נכתב עוד בהודעה: "הוא עבר בדיקה רפואית ראשונית על מנת להעריך את מצבו ואת אופן הטיפול הנדרש. לאחר הקליטה והטיפול הרפואי, תינתן הצהרה לתקשורת ע"י נציג בית החולים. אלו רגעים רגישים עבור השבים לישראל ומשפחותיהם. אנו מבקשים לשמור על פרטיותם ועל כבודם".

בהודעה נכתב עוד: "משרד הבריאות והמרכז הרפואי ת״א איכילוב שמחים בשמחת השבים ומשפחותיהם על חזרתם הביתה ומייחלים לשובם של כל החטופים במהרה".