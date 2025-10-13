אחרי 738 ימים קשים ונוראים בשבי חמאס, מתן צנגאוקר חזר היום (שני) הביתה והתקבל על ידי משפחתו.

מהמשפחה נמסר: "אנחנו רוצים להודות לחיילי צה״ל הגיבורים שבמשך יותר מ700 ימים עזבו את בתיהם ואת משפחותיהם והקריבו כל כך הרבה. אנחנו לא נשכח לעולם את החיילים שנפצעו ונפלו בקרבות. הלב שלנו לעולמי עד יהיה לצד משפחות השכול - שילמתם את המחיר הכבד ביותר כדי שהמשפחה שלנו תוכל להיות שלמה, כדי שמתן וכל יתר החטופים יוכלו לחזור הביתה".

עוד נמסר: "לעם המדהים שלנו, שבמשך יותר מ700 ימים עוטף אותנו מתייצב לצידנו במאבק שלנו על יקירינו. מיליוני אנשים שיצאו מבתיהם ונאבקו כדי שאנשים זרים להם, שהם לא מכירים, יוכלו לחזור הביתה ולהתאחד עם משפחותיהם".

לסיום נכתב: "אחרי שנתיים של גיהנום, אנחנו היום מתחילים פרק חדש בחיים שלנו, הפרק לקליטה ושיקום של מתן והמשפחה. מתן לא היה פה שנתיים, ויש לו ולנו דרך ארוכה לעבור. נמשיך להיאבק ולעמוד לצד משפחות החללים עד שהחטוף האחרון יחזור ארצה. המשפחה מבקשת לכבד את פרטיותה ולהעניק לה את הזמן הנדרש".