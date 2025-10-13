כיכר השבת
יום מטלטל ובלתי נתפס

"אתה החיים שלי" | אימו של מתן צנגאוקר מקבלת את בנה בחזרה • צפו בתיעוד

עינב צנגאוקר, האמא אולי הכי מוכרת מבין כל משפחות החטופים, קיבלה היום בחזרה את בנה מתן, שחזר אחרי שנתיים מהשבי האכזרי של ארגון הטרור חמאס | צפו בתיעוד המרגש (חדשות בארץ)

עינב צנגאוקר עם בנה (צילום: מטה משפחות החטופים, סעיף 27 א')

אחרי 738 ימים קשים ונוראים בשבי חמאס, מתן חזר היום (שני) הביתה והתקבל על ידי משפחתו.

מהמשפחה נמסר: "אנחנו רוצים להודות לחיילי צה״ל הגיבורים שבמשך יותר מ700 ימים עזבו את בתיהם ואת משפחותיהם והקריבו כל כך הרבה. אנחנו לא נשכח לעולם את החיילים שנפצעו ונפלו בקרבות. הלב שלנו לעולמי עד יהיה לצד משפחות השכול - שילמתם את המחיר הכבד ביותר כדי שהמשפחה שלנו תוכל להיות שלמה, כדי שמתן וכל יתר החטופים יוכלו לחזור הביתה".

עוד נמסר: "לעם המדהים שלנו, שבמשך יותר מ700 ימים עוטף אותנו מתייצב לצידנו במאבק שלנו על יקירינו. מיליוני אנשים שיצאו מבתיהם ונאבקו כדי שאנשים זרים להם, שהם לא מכירים, יוכלו לחזור הביתה ולהתאחד עם משפחותיהם".

לסיום נכתב: "אחרי שנתיים של גיהנום, אנחנו היום מתחילים פרק חדש בחיים שלנו, הפרק לקליטה ושיקום של מתן והמשפחה. מתן לא היה פה שנתיים, ויש לו ולנו דרך ארוכה לעבור. נמשיך להיאבק ולעמוד לצד משפחות החללים עד שהחטוף האחרון יחזור ארצה. המשפחה מבקשת לכבד את פרטיותה ולהעניק לה את הזמן הנדרש".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

