טראמפ בכנסת: נאומו המרגש של יו"ר הכנסת בפני נשיא ארה"ב

יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, אמר במליאה בישיבה מיוחדת לכבוד נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ: "אדוני הנשיא, אני מבקש להודות לך על שהענקת לכנסת את הזכות והכבוד להיות הפרלמנט הראשון מחוץ לארה"ב שאתה מבקר בו בכהונתך הנוכחית.

לפני שבע שנים, היית אתה, שבשם ארצות הברית של אמריקה, הכרת בריבונות הישראלית על ירושלים. מימשת הבטחה שנשיאים רבים לפניך הבטיחו אבל רק אתה קיימת. העברת את השגרירות האמריקאית לירושלים השלמה והמאוחדת. משחר הקמתה נאלצה מדינת ישראל להילחם אך תמיד הושיטה את ידה לשלום. לפני חמש שנים הובלת יחד עם רה"מ נתניהו את הסכמי אברהם. קירבת בין ישראל לבין ארבע מדינות ערביות בהסכם שבבסיסו שלום תמורת שלום.

לפני ארבעה חודשים, לאחר שראש הממשלה נתניהו פתח במבצע "עם כלביא", הורית על המבצע "פטיש חצות", פעולה אמיצה שלא הייתה כמותה, עד שאתה הגעת. בכך מנעתם שואה גרעינית, שאיראן ביקשה להמית עלינו ועל העולם, מדינה שבפרלמנט שלה נבחרי הציבור צועקים: "מוות לאמריקה, מוות לישראל". והיום אנו יכולים לומר: למשטר האייתוללות באירן לא יהיה נשק גרעיני, תודה לך, הנשיא טראמפ.

בשמחת תורה לפני שנתיים, לא שמחנו. זה היה היום הקשה ביותר שחוותה מדינת ישראל משחר הקמתה, והעם היהודי - מאז השואה. השטן לא רק רצח, טבח, אנס ושרף רבים מאחינו ואחיותינו, הוא גם חטף אותם, מתים וחיים. מאז, בני ישראל נלחמו את המלחמה הקשה, הארוכה והצודקת בתולדותיהם. הפצע הזה של אחינו החטופים בשבי נותר פתוח ושותת דם מאז השבעה באוקטובר, כאשר כל עם ישראל כאב את כאב החטופים ובני משפחותיהם, התלויים בין תקווה לייאוש, בין חיים למוות - עד הבוקר הזה.

במשך שנתיים, במקום בו יושבים האורחים ביציע שמולנו כבוד הנשיא, השקיפו מעלינו תמונות החטופים. הבוקר, לקראת האירוע ההיסטורי הזה, זכינו להוריד את התמונות עם חזרתם של החטופים למשפחותיהם. תודה לך, הנשיא טראמפ. בעוד אלפי שנים, העם היהודי יזכור אותך. אנו אומה שזוכרת. מה שהעולם צריך עכשיו זה יותר מנהיגים אמיצים, נחושים וחזקים. העולם צריך יותר מנהיגים כמו דונלד טראמפ.

ראש הממשלה, עמדת בכל שנות כהונתך אבל בפרט בשנתיים האחרונות מול לחצים אדירים. אתמול, בדרכו לישראל, אמר הנשיא טראמפ שאתה הוא האיש הנכון בזמן הנכון. אני גאה לומר כאן לעיני העולם שבזכותך הגענו להישגים הרבים שהגענו אליהם. תודה לך, ראש הממשלה נתניהו.

ביום הזה נודה מלב האומה וממעמקי הנפש הלאומית לחיילי צה"ל האמיצים, שהסתערו קדימה כאריות וסיכנו את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל. רבים מהם נפלו והקריבו את חייהם למען המדינה, שמרכינה את ראשה בפניהם ובפני משפחותיהם השכולות. דמם לא נשפך לשווא כי בגבורתם ובהקרבתם הם הביאו לרגע הנשגב הזה ושמותיהם יוותרו חקוקים לעד בלב האומה.

הנשיא טראמפ, אתה נשיא השלום. לא היה אדם אחד על פני כדור הארץ הזה שעשה יותר ממך לקידום השלום, אף אחד אפילו לא התקרב לכך. אני מודיע בזאת כי יחד עם חברנו הטוב, יושב ראש בית הנבחרים של ארה"ב מייק ג'ונסון, נתכנס, יושבי ראש ונשיאי פרלמנטים מרחבי העולם, כדי להגיש את מועמדותך לפרס נובל לשלום בשנה הבאה. אין ראוי יותר ממך, הנשיא טראמפ.

אדוני הנשיא אנחנו ניצבים בפני ההיסטוריה ברגע נשגב שייחקק לדורות, זהו יום מאוד מרגש לאזרחי ישראל, יום שכולנו ייחלנו לו. אני מבקש לאחל מכל ליבי החלמה מהירה ושלמה לפצועים ולחטופים השבים, כמה טוב שבאתם הביתה".