דיווחים בכלי תקשורת באזרבייג'ן ובלוגים ביטחוניים בעולם חושפים ביקור לא רשמי של משלחת בכירה ממשרד הביטחון הישראלי בבאקו. לפי הפרסומים, בראש המשלחת עומד תת אלוף במילואים דוקטור דניאל גולד, ראש המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון. בישראל לא נמסרה התייחסות רשמית לביקור.

הדיווח עולה בעיתוי רגיש במיוחד, על רקע המתיחות בין איראן לשכנותיה באזור הים הכספי. רק ב־8 בנובמבר הציג צבא אזרבייג'ן לראשונה במצעד צבאי טילי Ice Breaker, הגרסה האווירית של טיל ה־Sea Breaker מתוצרת רפאל.

עד כה נשמרה העסקה בפרופיל נמוך, אך ההצגה הפומבית במצעד הניצחון בחבל קרבאך שינתה את תמונת ההרתעה האזורית והפתיעה מומחים במערב.

ה־Sea Breaker מוגדר על ידי מומחים כטיל מהדור החמישי שנועד לשנות את כללי המשחק בזירה הימית. הוא פועל באופן אוטונומי, בעל טווח של עד שלוש מאות קילומטרים ומתוכנן להתמודד עם שיבוש מערכות ניווט וסביבות לוחמה אלקטרונית שבהן נחשבות רוסיה ואיראן ליכולות מתקדמות.

הטיל מסוגל לזהות מטרות אמת לבדו, לטוס בגובה נמוך לאורך הים ולפגוע בדיוק גבוה גם ללא שימוש ב־GPS. ראש הקרב שלו, במשקל מאה ושלושה עשר קילוגרמים, מיועד להשמיד ספינות מלחמה כבר בפגיעה אחת.

לפי ניתוח שפורסם באתר Army Recognition, החלטת באקו להציג את המערכת בפומבי מהווה "איתות מודע שנועד להקשות על היריב לתכנן את צעדיו בים הכספי".

הגעתו האפשרית של דוקטור גולד, מהדמויות המרכזיות בפיתוח טכנולוגיות הליבה של מערכת הביטחון הישראלית, מרמזת על דיונים בעומק שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. הקשר הביטחוני בין ירושלים לבאקו נחשב לאחד הממדיים האסטרטגיים ביותר באזור, במיוחד על רקע קרבתה הגיאוגרפית של אזרבייג'ן לגבול הצפוני של איראן.

בחודשים האחרונים דווח כי המערכת שעליה מבוסס ה־Sea Breaker נבחרה גם על ידי גורמים בארצות הברית, ותיוצר בגרסה אמריקאית תחת השם Bullseye. העובדה שאזרבייג'ן מחזיקה כבר בדגם מבצעי לפני ארצות הברית מדגישה את עומק האמון בין ירושלים לבאקו ואת מיקומן של שתי המדינות כשותפות ביטחוניות מובהקות.