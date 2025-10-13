כיכר השבת
חיים על חרבם

החלאות מסמנים V: האוטובוס הראשון של המחבלים ששוחררו הגיע לרמאללה

לצד השמחה העצומה והבלתי נתפס עם שחרורם של 20 החטופים החיים, יש מעט עצב על שחרורם של מאות מחבלים אכזרים שרובם רצחו יהודים ורוצים לרצוח עוד | האוטובוס הראשון של המחבלים הגיע לרמאללה והמחבלים סימנו 'וי' | תיעוד (חדשות בארץ)

כיכר השבת
המחבלים מגיעים לרמאללה (צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (34%)

לא (66%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר