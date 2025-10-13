המחבלים מגיעים לרמאללה (צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א)
חיים על חרבם
החלאות מסמנים V: האוטובוס הראשון של המחבלים ששוחררו הגיע לרמאללה
לצד השמחה העצומה והבלתי נתפס עם שחרורם של 20 החטופים החיים, יש מעט עצב על שחרורם של מאות מחבלים אכזרים שרובם רצחו יהודים ורוצים לרצוח עוד | האוטובוס הראשון של המחבלים הגיע לרמאללה והמחבלים סימנו 'וי' | תיעוד (חדשות בארץ)
כיכר השבת
