כיכר השבת
"רעיל למאכל"

סערה באיראן: סוחרים צובעים תפוזים בחומרים כימיקליים מסוכנים | תיעוד

ברשתות החברתיות באיראן הופצו בימים האחרונים תיעודים בהם נראים תפוזים שנשטפו ואז נצבעו ידנית בצבע תעשייתי בתוך מים חמים, כדי להעניק להם מראה כתום יותר | שלב ה"צביעה" מתבצע בטמפרטורה של כ-48 מעלות, בצבע שאינו מיועד למזון | צפו בתיעוד (העולם הערבי)

התפוזים הצבועים (צילום: רשתות איראניות)

סערה פרצה בימים האחרונים ב, לאחר שברשתות החברתיות במדינה הופצה בימים האחרונים סדרת סרטונים מטרידים בהם נראים תפוזים שנשטפו ואז נצבעו ידנית בצבע תעשייתי בתוך מים חמים, כדי להעניק להם מראה כתום ומבריק יותר.

לפי אותם סרטונים, שלב ה"צביעה" מתבצע בטמפרטורה של כ-48 מעלות, בצבע שאינו מיועד למזון. לאחר השטיפה, התפוזים מוכנסים לקערה בטמפרטורה של כ-48 מעלות; קערה שככל הנראה מלאה בצבע תעשייתי במקום בתמיסות סטנדרטיות, וצובעת את הפירות כמו מוצר מפעל.

במדינה מזכירים כי אכבר יאורי, יו״ר איגוד סוחרי הפירות, הזהיר בעבר כי חלק גדול מההדרים המגיעים מצפון איראן רעילים למאכל. לדבריו, משרד הבריאות ומשרד החקלאות לא מבצעים כל פיקוח, והצרכנים נמצאים בסכנה ממשית.

לדבריו של יאורי, הבעיה כבר חצתה גבולות משום שאוזבקיסטן, רוסיה ואזרבייג׳ן אסרו השנה על יבוא הדרים מאיראן, לאחר שהתברר כי תפוזים רבים הוזרקו בצבע תעשייתי. רוסיה ואוזבקיסטן אף עברו לרכוש את ההדרים שלהן ממצרים במקום מאיראן עקב הזיהום החמור.

כך שמלבד הנזק הבריאותי הישיר לאזרחי איראן, מדובר במכה כלכלית נוספת לענף החקלאות האיראני ולייצוא המזון, שנפגע כעת גם מאובדן אמון בינלאומי בסיסי שגם ככה נמצא בשפל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (44%)

לא (56%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר