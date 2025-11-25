סערה פרצה בימים האחרונים באיראן, לאחר שברשתות החברתיות במדינה הופצה בימים האחרונים סדרת סרטונים מטרידים בהם נראים תפוזים שנשטפו ואז נצבעו ידנית בצבע תעשייתי בתוך מים חמים, כדי להעניק להם מראה כתום ומבריק יותר.

לפי אותם סרטונים, שלב ה"צביעה" מתבצע בטמפרטורה של כ-48 מעלות, בצבע שאינו מיועד למזון. לאחר השטיפה, התפוזים מוכנסים לקערה בטמפרטורה של כ-48 מעלות; קערה שככל הנראה מלאה בצבע תעשייתי במקום בתמיסות סטנדרטיות, וצובעת את הפירות כמו מוצר מפעל.

במדינה מזכירים כי אכבר יאורי, יו״ר איגוד סוחרי הפירות, הזהיר בעבר כי חלק גדול מההדרים המגיעים מצפון איראן רעילים למאכל. לדבריו, משרד הבריאות ומשרד החקלאות לא מבצעים כל פיקוח, והצרכנים נמצאים בסכנה ממשית.

לדבריו של יאורי, הבעיה כבר חצתה גבולות משום שאוזבקיסטן, רוסיה ואזרבייג׳ן אסרו השנה על יבוא הדרים מאיראן, לאחר שהתברר כי תפוזים רבים הוזרקו בצבע תעשייתי. רוסיה ואוזבקיסטן אף עברו לרכוש את ההדרים שלהן ממצרים במקום מאיראן עקב הזיהום החמור.

כך שמלבד הנזק הבריאותי הישיר לאזרחי איראן, מדובר במכה כלכלית נוספת לענף החקלאות האיראני ולייצוא המזון, שנפגע כעת גם מאובדן אמון בינלאומי בסיסי שגם ככה נמצא בשפל.