ברשתות החברתיות באיראן הופצו בימים האחרונים תיעודים בהם נראים תפוזים שנשטפו ואז נצבעו ידנית בצבע תעשייתי בתוך מים חמים, כדי להעניק להם מראה כתום יותר | שלב ה"צביעה" מתבצע בטמפרטורה של כ-48 מעלות, בצבע שאינו מיועד למזון | צפו בתיעוד (העולם הערבי)
קליפות תפוזים מכוסות שוקולד הן הפינוק המושלם לכל אירוע. כן כן, קליפות! אל תדאגו, הבישול מוציא להן את המרירות ובעזרת שוקולד מריר איכותי הן הופכות לחטיף יפהפה, טעים ובריא, שנהדר לתת כמתנה ונשמר במקרר לפחות שבוע. אופציונלי: בסיום, פזרו מעליהן מלח גס (מתכונים, אוכל)
מורן פינטו עם מתכון לסלט שהבסיס שלו זה שומר ותפוזים שאחראים לחלק המרענן והחמצמץ, אבל משם? השמיים זה הגבול. תוכלו להוסיף לסלט חמוציות, פקאן מסוכר, שקדים או בכלל עלי בזיליקום, כוסברה קצוצה וקוביות אגסים. כל מה שמרגיש לכם נכון וטעים (מתכונים, אוכל)