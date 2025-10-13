מחבלי חמאס בחאן יונס ( צילום: ערוץ אל אקצא של חמאס )

בזמן שבישראל צוהלים ומתרגשים לנוכח המראות המרגשים של שיבת החטופים, ארגון הטרור חמאס לא מבזבז זמן, והבוקר (שני) ערוץ אל אקצא של הארגון פרסם תיעוד מדאיג ומטריד בו נראים עשרות חמושים שנפרס ברחובות חאן יונס.

הלילה, בשיחה שקיים טראמפ עם עיתונאים במטוסו אמר טראמפ כי חמאס ממשיך לתפקד ככוח משטרתי ברצועת עזה נכון לעכשיו וזאת עם אישור לפרק זמן מסויים, וזאת כדי "לעצור בעיות מקומיות" כמו מניעת פשיעה ובזיזה.

עוד אמר הנשיא כי אין לדעת לגבי תכנית "ריביירת עזה" שהגה מוקדם יותר השנה, אך השלב השני בתכניתו יתחיל מיד, כך לדבריו: "צריך להזיז הרבה מההריסות, זה כמו אתר הריסה, צריך להפטר מהמבנים ההרוסים, זה יחל ממש מיד".

בנוגע לשלב השני בתכניתו, הבהיר נשיא ארצות הברית כי הגוף שיישם את המעבר בעזה יקום מהר מאוד ואכן טוני בלייר יהיה זה שיעמוד בראשו. לדבריו, כולם רוצים שזה יקרה מהר מאוד וברצונו לוודא שבלייר אכן מקובל על כל הצדדים.