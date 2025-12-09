כיכר השבת
העימות מסלים

חמושים ברובים ישראליים: חיילים תאילנדים פרצו את הכניסה לכפר בקמבודיה | צפו

חיילים תאילנדים חמושים ברובים ישראליים מסוג 'תבור' פרצו בטנק את הכניסה לכפר בקמבודיה, ברקע העימות המתפתח | במהלך הלילה דווח על התרחבות הקרבות לאורך הגבול, ועל מאות אלפי אזרחים שברחו מבתיהם משני צידיו (בעולם)

רגעי הפריצה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות הציג חיילים תאילנדים חמושים ברובים ישראליים מסוג 'תבור', פורצים בטנק את הכניסה לכפר בקמבודיה, ברקע העימות המתפתח.

חילופי האש בין תאילנד לקמבודיה הסלימו במהלך הלילה (בין שני לשלישי), בסבב לחימה קטלני שמאיים להביא לקריסתו המוחלטת של הסכם שביתת האש שהושג לפני קרוב לחצי שנה בתיווכו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

שתי המדינות השכנות מאשימות זו את זו בהפרת ההסכם. במהלך הלילה דווח על התרחבות הקרבות לאורך הגבול, ועל מאות אלפי אזרחים שברחו מבתיהם משני צידיו.

בין המדינות מתנהל סכסוך גבולות כבר שנים ארוכות, ומעת לעת הוא מתלקח לכדי לחימה ממשית. בחודש יולי השנה התפרץ סבב קרבות חריג בהיקפו, שבמהלכו נהרגו 48 חיילים ואזרחים משני הצדדים, ו-300,000 תושבים הפכו לפליטים.

אחרי חמישה ימים של לחימה הוכרזה אז הפסקת אש, אך זו נפלה במהירות. בנובמבר כבר הודיעה בנגקוק על השעיית ההסכם אחרי שחיילים תאילנדים נפצעו מפיצוץ מוקשים, וטראמפ נאלץ להתערב כדי למנוע מהפסקת האש לקרוס.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

