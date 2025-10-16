החות'ים בהפגנת כוח ( צילום: החות'ים )

החות’ים, השולטים בצפון תימן זה למעלה מעשור, מוצגים ברחבי העולם הערבי ככוח התנגדות 'הרואי' נגד ישראל וארצות הברית.

לאחרונה, הודיעו החות'ים כי יפסיקו את תקיפותיהם נגד ישראל במידה והפסקת האש תיכנס לתוקפה, ואכן, מאז הפסקת האש לא נרשמו מתקפות מצד המחבלים בתימן. למרות הנסיונות לקבל תדמית של "לוחמים לחופש פלסטין", מתיאורי הפליטים שנמלטו מאזורים שבשליטתם עולה מציאות מזוויעה: שלטון אימה, רעב ודיכוי, שבו כל סיוע הומניטרי הופך לכלי שליטה וכל ביקורת נענשת במאסר.

בתחקיר מפתיע של סוכנות הידיעות 'רויטרס' שפורסם ביום רביעי, מוצגות פניו האמיתיות של שלטון הטרור החות'י והרדיפה שחווים אזרחי תימן בעצמם - תחת שליטתם.

מאות תימנים שברחו מהאזורים הנתונים בידי החות’ים סיפרו לסוכנות הידיעות רויטרס על שלטון שמחייב אזרחים להשתתף בעצרות תמיכה ולצעוק “מוות לאמריקה, מוות לישראל”, גובה מיסים כבדים מאוכלוסייה ענייה ומאלץ הורים למסור את ילדיהם לשירות צבאי.

מי שמסרב – נותר רעב. “הם נתנו לך לבחור: תצטרף ותזכה בסל מזון, או שלא תקבל כלום,” סיפר עבד א-סלאם, חקלאי שנמלט ממערב המדינה ומתגורר כיום במחנה עקורים.

החקירה שנערכה במשך חודשים על ידי רויטרס, וכללה עשרות עובדי סיוע ומאות פליטים, חושפת כיצד הארגון הנתמך בידי איראן ממנף את המערכת הבינלאומית של הסיוע ההומניטרי לטובתו. מסמכים פנימיים של האו”ם שנחשפו לידי העיתונאים מצביעים על שיטה קבועה: רישום “מוטבים רפאים” שלא קיימים, חלוקת מזון לנאמני המשטר בלבד, והפניית עזרה הומניטרית ללוחמים - הלא הם המחבלים.

לפי נתונים רשמיים הזמינים לציבור, האו”ם גייס מאז פרוץ המלחמה ב-2015 סכום עתק של 28 מיליארד דולר למען אזרחי תימן, מתוכם כשליש הופנו דרך תוכנית המזון העולמית.

בדומה מאוד למה שהתרחש בעזה בימי המלחמה, מרבית הסיוע – בעיקר בצפון המדינה – לא הגיע ליעדו. בעקבות איומים והשתלטות על מרכזי חלוקה, הפסיקה תוכנית המזון העולמית לחלוטין את פעילותה בצפון תימן ב-2023. החות’ים טענו מנגד כי מדובר ב“מזימה אמריקנית-ציונית”.

ובמילים אחרות, לא מעט מאותם טילים שהכניסו מיליוני ישראלים בכל פעם לממ"דים מומנו, ובכן, על ידי המערב.

בנוסף, ב'רויטרס' מציינים כי דיכוי פנימי הפך לסימן ההיכר של השליטה החות’ית. ארגוני זכויות אדם מדווחים על אלפי עצורים, בהם עובדי סיוע, עיתונאים ואנשי או”ם.

עבד אל-חמזה, שנכלא שנה שלמה במרתפים תת-קרקעיים משום שהתבטא נגד החות’ים, תיאר ל'רויטרס' כי “אנחנו נשלטים בידי מיליציה עטופה בדת”. הארגון עצמו מכחיש כמובן את כל ההאשמות על עינויים, כפייה להשתתף בעצרות או גיוס בכפייה.

מאז שחמאס תקף את ישראל באותו בוקר נורא של שמחת תורה, 7 אוקטובר 2023, הפכו החות’ים לחלק מ“ציר ההתנגדות” האיראני יחד עם חיזבאללה וחמאס.

למרות הניסיון של החות'ים למזער את השפעתן של התקיפות הישראליות, המציאות בשטח הראתה כי הן גבו מחיר כבד בתימן: ראש הממשלה שמונה על ידי החות’ים חוסל באוגוסט במתקפה ישראלית יחד עם בכירים נוספים, ומיליוני דולרים ירדו לטימיון בשלל התקיפות.

אך גם זאת לא הרתיע את הארגון מהמשך שיגור טילים לעבר ישראל. במקביל, לפי מומחי מרכז המחקר התימני “סאנעא”, המלחמה בעזה העצימה את מעמד החות’ים בזירה הבינלאומית – אך החריפה את הזעם נגדם בתוך תימן, משום שהאזרחים הם שמשלמים את המחיר.

בלב השלטון עומד עבד אל-מאלכ אל-חות’י, מנהיג כריזמטי בן ארבעים ומשהו שמעולם לא נראה בפומבי.

הוא נואם מדי שבוע מעל מסכי ענק בכיכר המרכזית של צנעא, כשמאות אלפים משננים אחריו את הסיסמה הקבועה: “אללה אכבר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים, ניצחון לאסלאם.”

לפי עדויות רבות, עובדי ציבור נאלצים להשתתף בשיעורי “חינוך אידיאולוגי” בהם מושמעות דרשותיו, וכל מי שמסרב מסתכן באובדן משרתו. כך קרה לעבד אל-מאלכ, מורה שנשלל משכרו לאחר שסירב להשתתף בהרצאות כפייה, ובהמשך נמלט מאימת שליחי התנועה.

מאז 2009 מגייסים החות’ים ילדים לשורותיהם, אולם בשנה האחרונה – על רקע המלחמה בעזה – מספרם זינק. ארגוני זכויות אדם מדווחים על ילדים בני עשר שנלקחו מהוריהם, עברו “הכשרה דתית” ונשלחו לקווי החזית. אחד מהם, עבד אל-מוגני אל-סינאני, סיפר כי הוכה ונכלא כשהתנגד, עד שהבין שאין ברירה. “אמרו לנו שהדרך לגן עדן עוברת דרך המנהיג אל־חות’י,” תיאר.

המציאות במחנות העקורים באזורים שבשליטת הממשלה אינה טובה בהרבה, אך לפחות בטוחה יותר. אלפי משפחות חיות באוהלים מאולתרים ללא חשמל או מים, מתקיימות על ארוחה אחת ביום ומתקשות לשרוד את החום והזוהמה. “אם יש ארוחת בוקר, אין ארוחת צהריים,” אמר אסמאעיל, אב לחמישה מעדן, שמתפרנס מאיסוף בקבוקי פלסטיק למיחזור. נשים כמו פולה אל־האדי מבלות שעות באיסוף שאריות מזון ממסעדות כדי להאכיל את ילדיהן. “כאן לפחות אני ישנה בשקט,” אמרה, “כי הילדים שלי כבר לא נלקחים למלחמה.”

מאז תחילת 2024 נרשמה ירידה דרמטית במימון הבינלאומי לתימן, בין היתר עקב החלטת ממשל טראמפ לקצץ בסיוע חוץ.

ארצות הברית אמרה כי האשמה מוטלת על החות’ים, שמונעים גישה הומניטרית ומנצלים את המצוקה כדי לגייס לוחמים חדשים. לפי גורמי או”ם, התנהלותם אף כוללת זיוף נתוני רעב על מנת להגדיל תקציבים ולבצר את שליטתם.

בדומה לעזה, הקהילה הבינלאומית ממשיכה להזרים כסף כדי למנוע רעב, אך חלק גדול מהכסף משמש את החות’ים לחיזוק מנגנוני השליטה, לגיוס חיילים חדשים ולהפצת תעמולה אנטי־מערבית. האם המערב יתפכח ויפסיק לממן את הטרור הבינלאומי? חכו ותראו כמה כסף הולכת לקבל עזה בשבועות הקרובים - היישר לידיו של חמאס שעדיין חי, בועט, ובעיקר - שולט.