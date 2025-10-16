כיכר השבת
עד עונש מוות

רועדים מהמוסד: אלו החוקים החדשים שהציג הנשיא האיראני בפרלמנט

הצמרת האיראנית שנחשפה ביתר שאת בחודשים האחרונים ליכולותיה הדמיוניות של ישראל וזרועות המוסד בסייעתא דשמיא, מנסה להתגונן כמה שיותר כנגד הריגול הישראלי | נשיא איראן פזשכיאן הורה להוציא לפועל שני חוקים דרמטיים בנושא הריגול באיראן (העולם הערבי)

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן (צילום: מאת Mehr News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163519472)

מספר חודשים לאחר מלחמת 12 הימים בהם מדינת ישראל הפליאה בחסדי שמיים לפעול ולרגל ברחבי , וברקע כל הפיצוצים המסתוריים שפוקדים את איראן, נשיא איראן מסעוד פ'זשכיאן הורה היום (חמישי) להוציא לפועל שני חוקים דרמטיים בנושא הריגול באיראן.

החוק הראשון: כל בנייה, ייצור, ייבוא, הפעלה ואימון של כלי טייס בלתי מאוישים חייבת להתבצע רק עם רישיון רשמי ואישור ביטחוני. המפעילים חייבים להיות בעלי מסמך בעלות רשמית.

בנוסף, בעלי כלי טייס ישנים נדרשים להשיג מסמך רשמי תוך שלושה חודשים. החזקתם ללא מסמך רשמי תוביל לשנתיים עד חמש שנות מאסר ועונשים נוספים.

החוק השני מדבר על "החמרת העונש על ריגול", בו הורחב באופן חסר תקדים עונש המוות על "ריגול" ו"שיתוף פעולה עם האויב".

סעיף הראשון של החוק קובע כי "כל פעולה מבצעית" עבור ישראל "עם מדינות אויב, כולל ממשלת ארצות הברית או משטרים וקבוצות אויב אחרות או כל אחד מהסוכנים התלויים בהם בניגוד לביטחון המדינה" תגרור עונש מוות.

הסעיף השני של החוק קובע כי עונש מוות יינתן גם על "כל פעולה ביטחונית, צבאית, כלכלית, פיננסית, טכנולוגית או כל סיוע ישיר או עקיף שיביא לחיזוק, לחיזוק או להענקת לגיטימציה" לישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר