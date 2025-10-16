רועדים מהמוסד: אלו החוקים החדשים שהציג הנשיא האיראני בפרלמנט

מספר חודשים לאחר מלחמת 12 הימים בהם מדינת ישראל הפליאה בחסדי שמיים לפעול ולרגל ברחבי איראן, וברקע כל הפיצוצים המסתוריים שפוקדים את איראן, נשיא איראן מסעוד פ'זשכיאן הורה היום (חמישי) להוציא לפועל שני חוקים דרמטיים בנושא הריגול באיראן.

החוק הראשון: כל בנייה, ייצור, ייבוא, הפעלה ואימון של כלי טייס בלתי מאוישים חייבת להתבצע רק עם רישיון רשמי ואישור ביטחוני. המפעילים חייבים להיות בעלי מסמך בעלות רשמית.

בנוסף, בעלי כלי טייס ישנים נדרשים להשיג מסמך רשמי תוך שלושה חודשים. החזקתם ללא מסמך רשמי תוביל לשנתיים עד חמש שנות מאסר ועונשים נוספים.

החוק השני מדבר על "החמרת העונש על ריגול", בו הורחב באופן חסר תקדים עונש המוות על "ריגול" ו"שיתוף פעולה עם האויב".

סעיף הראשון של החוק קובע כי "כל פעולה מבצעית" עבור ישראל "עם מדינות אויב, כולל ממשלת ארצות הברית או משטרים וקבוצות אויב אחרות או כל אחד מהסוכנים התלויים בהם בניגוד לביטחון המדינה" תגרור עונש מוות.

הסעיף השני של החוק קובע כי עונש מוות יינתן גם על "כל פעולה ביטחונית, צבאית, כלכלית, פיננסית, טכנולוגית או כל סיוע ישיר או עקיף שיביא לחיזוק, לחיזוק או להענקת לגיטימציה" לישראל.