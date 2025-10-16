הקהילה היהודית בטהראן, המשתדלת לשמור על גחלת היהדות תחת משטר דורסני, הוכיחה שוב עוצמה רוחנית ושמחה פורצת גבולות, בתיעוד מיוחד נצפו המוני מתפללים בצאת ימי חג שמיני עצרת ושמחת תורה, מרימים על כתפיהם את הרב הראשי של איראן, הרב יהודה גראמי כשהם מפזזים בהתלהבות עם ספרי התורה.

ההפתעה הגדולה נרשמה כאשר מתוך ההתלהבות העצומה, נשמעו צלילי הלהיט המוכר "מי שמאמין לא מפחד" – שהפך לפסקול של השמחה והדבקות היהודית בלב בירת הרפובליקה האסלאמית.