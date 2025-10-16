כיכר השבת
בלב הבירה העוינת

לקול צלילי 'מי שמאמין': הרב הראשי לאיראן, נישא על הכתפיים בריקודים סוחפים

הצצה יוצאת דופן שמגיעה מלב איראן: מתפללי בית הכנסת המרכזי "יוסף אבאד" בטהראן חגגו את ההקפות השניות במוצאי שמחת תורה במעמד מרגש, עם רבם הראשי של יהודי איראן, הרב יהודה גראמי | צפו בתיעודים (חרדים) 

הקפות שניות באיראן (צילום: באדיבות המצלם)

הקהילה היהודית בטהראן, המשתדלת לשמור על גחלת היהדות תחת משטר דורסני, הוכיחה שוב עוצמה רוחנית ושמחה פורצת גבולות, בתיעוד מיוחד נצפו המוני מתפללים בצאת ימי חג שמיני עצרת ושמחת תורה, מרימים על כתפיהם את הרב הראשי של , הרב יהודה גראמי כשהם מפזזים בהתלהבות עם ספרי התורה.

ההפתעה הגדולה נרשמה כאשר מתוך ההתלהבות העצומה, נשמעו צלילי הלהיט המוכר "מי שמאמין לא מפחד" – שהפך לפסקול של השמחה והדבקות היהודית בלב בירת הרפובליקה האסלאמית.

הקפות שניות באיראן (צילום: באדיבות המצלם)

התיעודים המדהימים שהופצו מבית הכנסת, שנחשב לאחד הגדולים והמרכזיים באיראן, ממחישים את כוחה של האמונה ואת הדבקות של יהודי המדינה במסורת ישראל, גם במקום שבו נדרשת גבורה מיוחדת כדי לקיים את החג בפרהסיה ובשמחה כה גדולה. זוהי עדות מרגשת לניצחון הרוח היהודית בכל מקום ובכל מצב.

הקפות שניות באיראן (צילום: באדיבות המצלם)

